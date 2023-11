Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 w Kudowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak grupa młodych ludzi demoluje centrum w Boguszowie - Gorcach. Wyrywają ławki i niszczą, co im wpadnie w ręce. Wszystko nagrał monitorig”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak grupa młodych ludzi demoluje centrum w Boguszowie - Gorcach. Wyrywają ławki i niszczą, co im wpadnie w ręce. Wszystko nagrał monitorig W Boguszowie-Gorcach już po raz kolejny wandale nie dają za wygraną. Niszczą co popadnie. Tym razem były to nowe ławki. 31 października przed godziną 21.00 wyrwali i zniszczyli ławki przy przystanku autobusowym przy ul. Kolejowej w sąsiedztwie Centrum Kultury. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu, zobaczcie film, może kogoś rozpoznacie. 📢 Polanickie Powązki. Cmentarz w Polanicy - Zdroju pełen jest bohaterów, którzy walczyli o Polskę FILM, ZDJĘCIA Polanicka nekropolia jak warszawskie Powązki. Pochowani tutaj są bohaterowie naszej historii z całej Polski. Leżą tutaj także bohaterowie walk o niepodległość Polski, politycy, żołnierze powstań śląskich, uczestnicy powstania warszawskiego czy obrony Lwowa.

📢 Jesienna stylizacja Katarzyny Cichopek. Aktorka pokazała się w modnym i ciepłym płaszczu, który będzie hitem tego sezonu Katarzyna Cichopek wygląda jak ikona mody! Aktorka opublikowała zdjęcia, na których pozuje w jesiennej stylizacji, a w komentarzach posypały się komplementy. Naszą uwagę zwrócił przede wszystkim długi, sięgający kostek, wełniany płaszcz z delikatnymi cekinami, idealny na tę porę roku, a co więcej niezwykle modny. Zobacz, jak ubrała się celebrytka.

Tygodniowa prasówka 5.11.2023: 29.10-4.11.2023 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pod hasłem Holy Wins, czyli Święci Wygrywają wierni kościoła katolickiego świętowali dzień wszystkich świętych WIDEO, ZDJĘCIA W Kłodzku pod hasłem Holy Wins odbył się już po raz trzeci przemarsz wiernych kościoła katolickiego. To katolicka alternatywa dla halloween, które ma obce korzenie.

📢 Dziś obchodzimy Dzień Zaduszny. Wiecie jakie są jego korzenie? Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada, ma swoje korzenie w tradycji chrześcijańskiej, ale także w ludowych i pogańskich wierzeniach i zwyczajach. Zobacz w jakich. 📢 Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Kudowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ludzkie szczątki odkryte niedaleko DPS na Dolnym Śląsku. W mogile bandaże, wenflony i tajemnicze butelki. Zobaczcie zdjęcia”? 📢 Zapewnią ciepło i stylowy look. Modne czapki dla starszych pań na jesień i zimę. Zobacz, co się będzie nosić w tym sezonie Modne czapki dla starszych pań to nie wymyślna zachcianka, a wręcz przeciwnie! Dojrzałe kobiety także mogą ubierać się stylowo i zgodnie z trendami mody, a czapki jesienią i zimą nie tylko chronią przed utratą ciepła, deszczem oraz śniegiem, ale mogą dodać całości ubioru charakteru. Przedstawiamy modele, spośród których każda seniorka znajdzie coś dla siebie. Zobacz, co się nosi.

📢 Ekshumacje w Starej Bystrzycy zakończone. Przy szczątkach żołnierzy znaleziono m.in. butelki. Mieli połamane kości WIDEO, ZDJĘCIA W Starej Bystrzycy zakończyły się prace ekshumacyjne prowadzone przez Pracownię Badań Historycznych i Archeologicznych „POMOST” z Poznania. Ekshumacje dotyczyły niemieckich żołnierzy pochowanych w 1945 roku nieopodal obecnego Domu Pomocy Społecznej. 📢 Trochę grozy, dużo zabawy. Wyjątkowe przebrania gwiazd sportu na Halloween Halloween obchodzone jest co roku 31 października w wielu krajach świata. Wyjątkowymi przebraniami i kostiumami na tę okazję gwiazdy sportu - piłki nożnej i innych dyscyplin - chwalą się w internecie, prezentując zdjęcia swoje, jak i całej rodziny. Wybraliśmy najciekawsze halloweenowe pomysły z ostatnich lat zrealizowane przez osoby związane ze światem sportu w Polsce i na świecie.

📢 Wszystkich świętych a Święto zmarłych. Jaka jest różnica i czy należy obchodzić oba? Kiedy można otrzymać odpust zupełny?FILM Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.

📢 Pomidorowa alternatywa organizuje w Wałbrzychu Bieg Fatass! I zaprasza wszystkich chętnych. Uwaga, to nie są zawody! W dosłownym tłumaczeniu chodzi o to, żeby ruszyć "tłusty zadek". Fatass to biegi organizowane również w Stanach Zjednoczonych, gdzie cieszą się ogromną popularnością. Tam jednak startować może tylko garstka osób, kto pierwszy ten lepszy. U nas zaproszeni są wszyscy chętni. To nie są zawody, to wspólny bieg po zdrowie zachęta, by zrzucić parę kilogramów. Fatss organizuje Pomidorowa Alternatywa z Wałbrzycha. Ale co to takiego i skąd ta nazwa? Wyjaśniamy poniżej.

📢 Aldona Orman od lat ma problemy ze zdrowiem. Przeżyła śmierć kliniczną. To odmieniło jej życie i spojrzenie na świat Niedawno media obiegła informacja o kolejnych problemach zdrowotnych Aldony Orman, gwiazdy serialu „Klan”. Aktorce pękł tętniak w głowie, przeszła operację, a obecnie dochodzi do siebie. To jednak nie pierwszy raz, gdy znalazła się ona na skraju życia i śmierci. Znalazła się nawet w stanie śmierci klinicznej. Jak sama opowiadała, to odmieniło jej spojrzenie na świat, a nawet... dało nadprzyrodzone umiejętności.

📢 Język polski jednym z najtrudniejszych na świecie, ale to nie problem dla turystów. Z Polakami łatwo się dogadać Polska znalazła się wysoko w rankingu najbardziej przyjaznych językowo państw w Europie – wynika z analizy przeprowadzonej przez Preply. Przeciętny turysta odnajdzie się tu lepiej niż w Wielkiej Brytanii czy Słowacji. Największy przegrany tego plebiscytu również mocno zaskakuje. W których krajach Europy najłatwiej porozumiemy się po angielsku, a w których będzie to trudne lub nawet niemożliwe? 📢 Tak przestałam jeść chipsy i fast food. Poznaj moją strategię, jedz zdrowiej i chudnij. Zobacz, jak łatwo mi się to udało! Chipsy i fast foody to równie podstępne przekąski, co słodycze. One też uzależniają, nie mówiąc o mnóstwie szkodliwych składników, które wchodzą w ich skład. Mnie do porzucenia słonych snacków przekonało też coś innego – i udało mi się to zrobić, choć nie od razu. Znalazłam jednak świetny sposób na pokonania słonego nałogu. Okazał się bardzo prosty! Zobacz, jak osiągnęłam sukces.

📢 Przez 120 lat była niedostępna. Teraz tajemnicza wyspa w Chorwacji została otwarta dla turystów. Gdzie się znajduje? Chorwacja, znana z pięknych widoków i doskonałej pogody, kusi turystów jeszcze bardziej. Władze postanowiły otworzyć tajemniczą wyspę, która przez blisko 120 lat pozostawała zamknięta dla odwiedzających.

📢 Z marchewką lub bez, w worku lub na kilogram. Trwa sezon na przetwory. Tyle kosztuje szatkowana kapusta do kiszenia W sezonie jesiennym, gdy za rokiem czają się choroby, warto postawić na naturalne bomby witaminowe. Nasze babki wiedziały, że leśne owoce lub kiszone warzywa mają moc i w ten sposób wspierały odporność swoich rodzin. Coraz chętniej wracamy do tradycji i sięgamy po dobro zamknięte w słoikach. Wśród kiszonek dalej popularne są ogórki i kapusta. Ile trzeba zapłacić za szatkowaną kapustę, którą sami ukisimy po zakupie?

📢 Halloween na wesoło, czyli jak to święto postrzegają internauci. Zobacz memy Halloween to święto obchodzone 31 października, które wywodzi się z celtyckiego obrzędu związanego z końcem lata i początkiem zimy. W tym czasie wierzono, że duchy zmarłych wracają na ziemię i trzeba je odstraszyć maskami i ogniskami. W Stanach Zjednoczonych, gdzie święto jest bardzo popularne, zwyczajem jest chodzenie po domach w strasznych kostiumach i zbieranie słodyczy pod hasłem "cukierek albo psikus".

