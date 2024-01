Styczeń w Kudowie-Zdroju: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Kudowie-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

Dobór kolorów w naszym domu jest ważną sprawą. Może uspokajać, może dodawać energii. By dobrać dobrze kolor wnętrza, musimy wiedzieć, co lubimy i czego potrzebujemy bardziej: poczucia bezpieczeństwa, spokoju, a może radości? Zimą pragniemy przede wszystkim, aby było przytulnie. Otulające ciepło wnętrz ma sprawić, że poradzimy sobie z zimową rzeczywistością. Jakie kolory wnętrz są teraz na topie? Które barwy są najmodniejsze w aranżacjach wnętrz?

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

23 grudnia po godz. 13 w Sosnówce pod Jelenią Górą miało miejsce tragiczne zdarzenie. Doszło tam do wybuchu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracowali m.in. wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Na miejscu zdarzenia byli też policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu. Ich ustalenia przyczyniły się do aresztowania lokatora kamienicy.

Dzisiaj, 11 grudnia Zamek Książ w Wałbrzychu zaprezentuje oficjalnie odnowione Apartamenty Księżnej Daisy. Ten historyczny moment zbiega się z prezentacją prywatnego archiwum rodziny Hochbergów. To ponad dwa tysiące skanów zawierających zdjęcia, listy oraz dokumenty zarówno państwowe, jak i prywatne, które rzucają światło na bogatą historię tej niezwykłej rodziny. Wiele z nich zostanie upublicznionych.

W jednej chwili urzędnicy z Dolnośląskiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu przekreślili dorobek życia 77-letniego Jerzego Deckerta z Wałbrzycha. Całym sercem oddanego pacjentom, który w branży farmaceutycznej pracuje 55 lat. Bez zarzutu. Do czasów pandemii koronawirusa, kiedy ludzie odbijali się od drzwi zamkniętych przychodni, a on nie zostawił ich bez leków. Dziś nie ma co jeść, za co płacić rachunków, oddał samochód, a lada dzień straci dach nad głową. Jaką "zbrodnię" popełnił, że wymierzono mu najsurowszą karę? Zobacz wideo.