Przegląd prasy Kudowa-Zdrój 27.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kudowie-Zdroju

Jednym z symboli świąt wielkanocnych jest baranek. W nawiązaniu do tradycji w wielu rodzinach praktykuje się zwyczaj wypiekania ciasta w kształcie baranka wielkanocnego. Taki baranek może być upieczony również w kilku małych foremkach. Wypróbuj przepis na baranka wielkanocnego dla całej rodziny.

Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione.

Prasówka 27.03 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Góry Sowie słyną z malowniczych krajobrazów i niezwykłych atrakcji, a Szlak Drewnianych Arbuzów to jedna z nich. Ta nietypowa trasa w górach to doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi, która zapewni niezapomniane wrażenia i mnóstwo zabawy. Szlak Drewnianych Arbuzów to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Ta krótka, ale pełna niespodzianek trasa zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.