Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Kudowa-Zdrój, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Policja we Wrocławiu prosi o pomoc w śledztwie dotyczącym śmiertelnego wypadku na torach kolejowych dworca Wrocław Nadodrze. W październiku 2023 roku, nieznany mężczyzna odebrał sobie życie pod kołami pociągu. Teraz funkcjonariusze publikują jego wizerunek, licząc na ustalenie tożsamości. AKTUALIZACJA: Mężczyzna został rozpoznany przez rodzinę.

W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

Zobacz, kto kandyduje w wyborach samorządowych 2024. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i listę kandydatów na burmistrza. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

21 marca 2024 na Dolnym Śląsku odbędą się protesty rolnicze. Mogą one spowodować utrudnienia w ruchu drogowym. Sprawdź, gdzie i kiedy możesz się spodziewać blokad dróg i mostów.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja?

Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia.

