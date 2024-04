Kwiecień 2024 w Kudowie-Zdroju: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami”?

Przegląd marca 2024 w Kudowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na DK 35 pod Wrocławiem. Doszło tam do czołówki, dwie osoby trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana”? 📢 Wypadek na DK 35 pod Wrocławiem. Doszło tam do czołówki, dwie osoby trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana Dwie osoby trafiły do szpitala po groźnym wypadku na DK35 koło Wrocławia. Zderzyły się tam dwa samochody: dostawczy z osobówką. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności wypadku i zabezpieczają dowody na miejscu zdarzenia.

📢 Szlak Drewnianych Arbuzów: leśna ścieżka dla najmłodszych odkrywców Gór Sowich Góry Sowie słyną z malowniczych krajobrazów i niezwykłych atrakcji, a Szlak Drewnianych Arbuzów to jedna z nich. Ta nietypowa trasa w górach to doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi, która zapewni niezapomniane wrażenia i mnóstwo zabawy. Szlak Drewnianych Arbuzów to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Ta krótka, ale pełna niespodzianek trasa zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Prasówka kwiecień Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Kudowy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory samorządowe 2024. Jacy kandydaci startują do rady miasta i na burmistrza w gm. Radków? Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Znamy listy osób kandydujących na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli oddać głos na swoich wybranych faworytów. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz pełną listę kandydatów.

📢 Sprawdź kandydatów do rady gminy i kandydatów na wójta w gm. Lewin Kłodzka w wyborach samorządowych 2024 Sprawdź kandydatów w wyborach samorządowych. Kandydaci do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na wójta zostali przedstawieni przez PKW. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej więcej szczegółów 📢 Wybory 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w Kudowie-Zdroju Niedługo odbędą się wybory 2024. Znane są nam listy osób kandydujących na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W całej Polsce będziemy mogli zagłosować na swoich faworytów. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Pełną listę kandydatów znajdziesz poniżej.

📢 Nietypowe zgłoszenie z Dolnego Śląska. Strażacy sprawdzili radioaktywne urządzenie Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione. 📢 Te domy i mieszkania kupisz za bezcen! Sprawdzamy kwietniowe licytacje komornicze nieruchomości na Dolnym Śląsku. Lokalizacje i ceny Dzięki licytacjom komorniczym można nabyć nieruchomości, płacąc za nie dosłownie ułamek wartości - zazwyczaj 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w kwietniu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy. 📢 Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku: Trzy osoby zakleszczone, droga Wrocław-Kłodzko zablokowana W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

📢 Wypadek na drodze ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku: Ciężarówka wpadła do rowu W sobotę, 23 marca, na drodze ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku, doszło do wypadku, w wyniku którego ciężarówka wpadła do rowu niedaleko węzła Syców Zachód w kierunku Warszawy. Zdarzenie spowodowało utrudnienia dla kierowców. 📢 Prośba o pomoc w śledztwie: Policja publikuje wizerunek samobójcy z Wrocławia. AKTUALIZACJA: Ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny Policja we Wrocławiu prosi o pomoc w śledztwie dotyczącym śmiertelnego wypadku na torach kolejowych dworca Wrocław Nadodrze. W październiku 2023 roku, nieznany mężczyzna odebrał sobie życie pod kołami pociągu. Teraz funkcjonariusze publikują jego wizerunek, licząc na ustalenie tożsamości. AKTUALIZACJA: Mężczyzna został rozpoznany przez rodzinę. 📢 Strajk rolników na Dolnym Śląsku: Wiadomo, gdzie będą blokady dróg i mostów 21 marca 2024 21 marca 2024 na Dolnym Śląsku odbędą się protesty rolnicze. Mogą one spowodować utrudnienia w ruchu drogowym. Sprawdź, gdzie i kiedy możesz się spodziewać blokad dróg i mostów.

📢 Rolnicy protestują na Dolnym Śląsku: Decyzja Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie blokady miasta Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja? 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Polska Miss 30+ 2024: Trzy finalistki z Dolnego Śląska walczą o koronę. Zobaczcie zdjęcia pięknych kandydatek Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Kudowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Terapia hormonalna jako broń przeciwko superbakteriom? Nowe odkrycia naukowców z University of Kent. To może być rewolucja!”? 📢 Przez cztery dni siedziała na szczycie drzewa, aż przyjechali ratownicy z GOPR - zdjęcia Nietypowa interwencja Grupy Sudeckiej GOPR. Ratownicy niosący pomoc turystom na szlakach regionu wałbrzyskiego i kłodzkiego zwykle z koron drzew ściągają paralotniarzy, tym razem wspięli się po 2-letnią uciekinierkę Molly. 📢 Wybory samorządowe 2024: Oto kandydaci PiS na prezydenta i radnych Wałbrzycha oraz do Sejmiku - zdjęcia 9 marca 2024 Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości okręgu wałbrzyskiego rozpoczął oficjalnie kampanię wyborczą w wyborach samorządowych. Przedstawiono kandydata na prezydenta Wałbrzycha i kandydatów na radnych Rady Miejskiej z czterech okręgów, a także kandydatów do Sejmiku wojewódzkiego. Wśród nich są działacze PiS, a także przedstawiciele Konfederacji i Suwerennej Polski.

📢 Koalicja Obywatelska nie zarejestrowała list wyborczych do Rady Miasta w Kłodzku w czterech okręgach. Zabrakło podpisów Dramat kandydatów z ramienia Koalicji Obywatelskiej na radnych w Kłodzku. Miejska Komisja Wyborcza w Kłodzku odmówiła rejestracji list kandydatów na radnych w czterech okręgach. O sprawie nieoficjalnie poinformowało 24klodzko.pl. Znamy już szczegóły i powody decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku. Na przykład w okręgu nr 4 zabrakło 9 podpisów z listy 150 wymaganych miało wady. W okręgu nr 3 tylko 1 głosu. Decyzja jest nieodwołalna.

📢 Wybory samorządowe 2024: Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku dolnośląskiego z okręgu wałbrzyskiego - zdjęcia Za nami konferencja połączona z prezentacją kandydatów i kandydatek KKW Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zobaczcie, kto z okręgu nr 3 - obejmującego 6 powiatów dawnego województwa wałbrzyskiego, wystartuje w wyborach samorządowych 2024!

