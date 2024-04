Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Kudowie-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Już 6 maja sieć kin Multikino zaprasza na wyjątkowy cykl filmowy „Kultowe Kino”. Widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję zanurzyć się w świecie produkcji, które nie tylko zyskały lojalną rzeszę fanów, ale także trwale wpisały się w kanon kultury popularnej. Seanse w zaciemnionych salach kinowych pozwolą przenieść się w czasie do momentów pierwotnych premier. Będzie to szansa, aby na wielkim ekranie zobaczyć znane z kaset VHS klasyki lub odkryć te niezwykłe dzieła po raz pierwszy. Bilety na majowe pokazy można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.

Wybierz się w muzyczną podróż podczas Leo Festiwalu! Od 10 do 19 maja zapraszamy na koncerty w miejskiej przestrzeni Wrocławia i muzyczną niespodziankę z udziałem publiczności. W finale inspirowanym powieścią „Bieguni” Olgi Tokarczuk Marcin Masecki i Mariusz Bonaszewski wystąpią w towarzystwie NFM Orkiestry Leopoldinum pod dyrekcją Christiana Danowicza.

Dziś obchodzimy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych. Im bardziej nasz dom jest przyjazny środowisku, tym więcej pieniędzy zostaje nam w kieszeni. Zwracajmy baczną uwagę na to, co kupujemy, jak użytkujemy i co się z tym później dzieje.