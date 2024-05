Maj w Kudowie-Zdroju: Przegląd prasy z kwietnia 2024 w Kudowie-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w maju w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Kudowy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one!

Miss Polonia, jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów piękności na świecie, wkracza w swoją 95. edycję z wielkim rozmachem. Wśród finalistek znajduje się Ola Gołębiewska, młoda i ambitna studentka zarządzania ze Świdnicy, która wraz z 23 innymi pięknymi kobietami będzie walczyć o koronę i tytuł najpiękniejszej Polki. Zobaczcie w galerii zdjęć Olę i jej rywalki o koronę miss.