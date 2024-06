Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Kudowa-Zdrój, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rustica - folkowy wieczór na letniej scenie starego klasztoru we Wrocławiu. Wieczór legend, baśni oraz fantastycznej muzyki!”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rustica - folkowy wieczór na letniej scenie starego klasztoru we Wrocławiu. Wieczór legend, baśni oraz fantastycznej muzyki! W przededniu Nocy Kupały Stary Klasztor zaprasza na wyjątkowy wieczór pełen magii i muzyki. Czeka na Was niezapomniane przeżycie, podczas którego przeniesiecie się w świat dawnych legend i baśni, wsłuchując się w dźwięki tradycyjnych instrumentów i melodii z różnych zakątków Europy. 📢 Pestycydy w truskawkach. Te z bazaru wcale nie są zdrowsze od truskawek z Lidla czy Biedronki? Zobacz wyniki testu Truskawki to jedne z najpopularniejszych w Polsce owoców. Przyznam, że co roku czekam z niecierpliwością na rozpoczęcie sezonu. Oczywiście najlepsze są te prosto z krzaczka na polu czy w ogrodzie. Nie zawsze mam jednak do nich dostęp, więc kupuję je w sklepie. Niestety, według najnowszych testów każde z nich mogą zawierać wiele różnych szkodliwych dla zdrowia pestycydów. Które truskawki mają najwięcej chemii i jak się jej pozbyć?

📢 Rzeź zwierząt koło Kłodzka i Wałbrzycha. Rolnicy domagają się policzenia wilków. Watahy częściej atakują na Dolnym Śląsku Doniesienia i zdjęcia z Dolnego Śląska są drastyczne. Wilki znowu zaatakowały koło Kłodzka. W Radochowie zabiły 14 wyjątkowych owiec z rodowodem. Kilka dni wcześniej w Jaszkowej Dolnej zagryzły całe stado - 30 sztuk. Są doniesienia o kolejnych zagryzionych koniach, tym razem wczoraj w Złotym Stoku. Koło Wałbrzycha w Czarnym Borze odnotowano kolejne ataki. Wilki wytrzebiły niemal wszystkie muflony na Dolnym Śląsku. Z populacji liczącej kilkaset sztuk, zostało kilka, może kilkanaście! Gospodarze są wściekli, żądają wraz z Izbą Rolniczą monitorowania populacji wilczych gromad i zmiany przestarzałych przepisów prawa.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piorun uderzył koło turystów w Izerach! 13 osób w szpitalu, w tym grupa dzieci. Wszyscy ewakuowani do Świeradowa - Zdroju AKTUALIZACJA W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

📢 Marzena Kipiel-Sztuka została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorkę żegnały tłumy Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek (13 czerwca 2024) na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorka była żegnana przez tłumy. W jej ostatnią drogę udali się, obok mieszkańców, jej bliscy, przyjaciele i koledzy z teatru, czy telewizji. Legniczanka zmarła w wieku 58 lat. 📢 Oficjalna premiera Perfum Miss Polonia. Powstały z okazji 95-lecia konkursu 4 czerwca w H15 Boutique Hotel w samym centrum Warszawy swoją premierę miała limitowana edycja perfum Miss Polonia. Powstały one na 95-lecie wyborów miss dzięki współpracy z marką Sorvella Perfume. Z tej okazji powstały aż trzy wyjątkowe zapachy - czerwony, czarny i zielony. 📢 FineDiningWeek® 2024 odbędzie się #wHarmonii! Rezerwacje już wystartowały! 📢 Oto zakamarki wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Co tam można zobaczyć? Mamy zdjęcia Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.

📢 Strefy kibica Euro 2024 we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil.

📢 Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia. Ale już można się kąpać w zalewie w Radkowie i korzystać z wodnego toru zabaw Ninja! Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą!

📢 Stylistka: „Broszki przechodzą renesans”. Zobacz, jak nosić dodatek, w którym gustowała Beata Szydło Broszka to gustowny dodatek, który powraca na salony. Niegdyś chętnie noszona, na jakiś czas odeszła w cień, by teraz rozbłysnąć w nieco innym wydaniu. Broszkę można dopasować do różnych stylizacji i na wiele okazji. Przez dłuższy czas była znakiem rozpoznawczym strojów Beaty Szydło. Zobacz, jak ten biżuteryjny element nosiła była premier. 📢 Włamał się do mieszkania byłej konkubiny w Żarowie i umarł w nim. Prokuratura wyjaśnia, czy policjanci mogli zapobiec śmierci mężczyzny? Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wyjaśnia okoliczności dramatycznej sprawy z Żarowa. Choć do wydarzeń doszło w listopadzie ub. roku, dopiero teraz ujrzały one światło dzienne. W przyszłym tygodniu, prokuratura zadecyduje, czy postawi zarzuty policjantom, czy też nie. Obecnie wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który włamał się do mieszkania konkubiny i zasnął upojony alkoholem. Kobieta wezwała policję. Policjanci nie zabrali mężczyzny, bo był tam zameldowany. Nie wezwali też karetki. Na drugi dzień mężczyzna nie żył.

📢 Wyniki Eurowyborów 2024. Zobaczcie jak głosowano w kraju i w regionie Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już głosy ze wszystkich 31830 okręgów wyborczych w kraju. Najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 37,06 proc. Drugie miejsce zajął PiS z niecałym procentem straty do lidera. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja.

