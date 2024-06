Prasówka 9.06.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia]”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia] Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. 📢 Ruszyła budowa drugiej wieży widokowej na Dzikowcu Wielkim. To jedyna góra w Polsce, która będzie miała dwie wieże widokowe! Wieża widokowa na Dzikowcu Wielkim w Boguszowie - Gorcach ma być gotowa jeszcze w tym roku. Będzie miała 37 metrów wysokości i będzie bezpłatna. Na szczyt Dzikowca wjechał już ciężki sprzęt i ruszyły prace. Dzikowiec Wielki w Boguszowie - Gorcach to będzie jedyna wieża w Polsce z dwiema wieżami widokowymi. - Ponoć od przybytku głowa nie boli, jak to mówią - cieszą się mieszkańcy.

📢 Koncerty, wyścigi, potańcówki, wystawy, targi tak zapowiada się nadchodzący weekend we Wrocławiu. Co wybrać? Zobaczcie nasze propozycje! Koncerty, wyścigi konne, potańcówki, wystawy tak zapowiada się nadchodzący weekend 7-9 czerwca we Wrocławiu. Nie ma wątpliwości, że Wrocław oferuje wiele możliwości spędzenia aktywnie czasu w nadchodzący weekend. Bez względu na to, czy interesują Cię kulturalne wydarzenia, sportowe emocje czy po prostu przyjemność związana ze zwiedzaniem miasta, na pewno znajdziesz coś dla siebie!

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 25 lat za podwójne zabójstwo w Kotli pod Głogowem. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie Julia K. z Kotli (powiat głogowski) została prawomocnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo w Kotli. Prokuratura żądała w apelacji dożywocia, ale sąd nie podwyższył kary zabójczyni.

📢 Czy Hurtownia Infoprobud z Wałbrzycha i Jeleniej Góry nadużywa prawa? Każe płacić kary za spóźnione faktury np. 14 000 zł za 200 zł odsetek Płacz i lament w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. I wielu innych miejscowościach w okolicy. Klienci współpracujący z hurtownią Infobrobud z Wałbrzycha dostali kilkadziesiąt wezwań do zapłaty kary za opóźnione faktury. Jak mówią, spóźnienia w płatnościach nie wynikały z ich złej woli, tylko z winy kuriera z hurtowni, który nie zabierał pieniędzy na czas. Efekt? Za 200 zł odsetek hurtownia żąda np. 14 000 zł kary i powołuje się na unijny przepis, który stanowi że za każdą taką fakturę nalicza się 40 euro. Klienci płaczą i mówią, że hurtowania żąda 40 euro nawet za fakturę opiewającą na kilkadziesiąt groszy. - To my jesteśmy pokrzywdzeni, przez takie spóźnienia, musimy zamknąć hurtownię - mówią nam właściciele, dwaj starsi panowie przed 80-ką, na emeryturze.

📢 Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty, plan wycieczki, co zwiedzić Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego oblewanych przez wody Morza Liguryjskiego. Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki trekkingowe! Mamy dla Was świetną wiadomość - łatwo tam dotrzemy z Dolnego Śląska. Podpowiadamy jak! Kompleksowy plan trzydniowej wycieczki poniżej, a w galerii zdjęcia. 📢 Siemaszkowie pożegnali schronisko Samotnia. Na FB zamieścili zdjęcia wszystkich pomieszczeń. To dokumentacja i pamiątka dla turystów. Zobacz Rodzina Siemaszków pożegnała się z kultowym, karkonoskim schroniskiem Samotnia 15 maja. Teraz zamieściła na profilu facebookowym zdjęcia opuszczonych zdjęć. Możecie zajrzeć w każdy kąt schroniska od piwnic po strych i przekonać się, w jakim są stanie. To także okazja dla turystów, by po raz ostatni rzucić okiem na "starą" Samotnię. Komentarze bywalców nie pozostawiają złudzeń. Ciągle nie mogą odżałować, że Sylwia Siemaszko i Magda Siemaszko-Arcimowicz musiały opuścić schronisko.

📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych. 📢 [Jolanta Kwaśniewska schudła 15 kilogramów! Nie musiała przy tym przechodzić na rygorystyczne diety. Jak to zrobiła? ](https://stronakobiet.pl/jolanta-kwasniewska-schudla-15-kilogramow-nie-musiala-przy-tym-przechodzic-na-rygorystyczne-diety-jak-to-zrobila/ar/c6p2-26403439)

Jolanta Kwaśniewska od lat uchodzi za ikonę dobrego stylu i nienagannych manier. Wizerunek byłej pierwszej damy dopełnia świetna sylwetka, którą prezydentowa wciąż skutecznie utrzymuje. Jak jej udało zrzucić 15 kilogramów i jak wygląda dieta Jolanty Kwaśniewskiej? Sięgnęła ona po sprawdzone sposoby.

Policja zatrzymała podpalacza z Dolnego Śląska. Okazało się, że ogień podkładał 8-latek, który naoglądał się filmików w internecie Szokujące ustalenia dolnośląskich policjantów. Jak się okazuje, serię pożarów do których dochodziło w Jelczu Laskowicach w czasie długiego weekendu, wywołał 8-letni chłopczyk, który naoglądał się filmików w internecie. Straty będą duże. Wszystkie podpalenia miały miejsce w obrębie skrzyżowania przy ul. Tańskiego i Bożka.

