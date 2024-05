Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Kudowa-Zdrój, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Zapraszamy na wyjątkowy Festiwal Piwa i Trunków Rzemieślniczych, który odbędzie się w weekend 24-26 maja na Placu Wolności we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są chmiel, jabłka i winogrona. To wydarzenie, na którym pasjonaci piwa i tradycyjnych trunków będą mogli zanurzyć się w bogatym świecie rzemieślniczych napojów.

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.

Nietypowy, pełzający gość odwiedził Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu. Interweniowała Straż Miejska. Choć przedstawiciele placówki komentują sprawę w tonie żartobliwym, to mają świadomość, że ich podopiecznym groziło niebezpieczeństwo.

W ramach inicjatywy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Cogito Med, mieszkanki Dolnego Śląska w wieku 40 lat i więcej, będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań densytometrycznych. Program ma na celu profilaktykę i edukację w zakresie osteoporozy. Prezentujemy listę miast, które odwiedzi osteobus oraz informację o rejestracji.