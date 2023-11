Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Kudowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani 25 listopada 2023 w godzinach popołudniowych w Dobromyślu w powiecie kamiennogórskim doszło do pożaru. Płonie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Na miejscu pracuje osiem zastępów strażackich. Jest osoba poszkodowana. 📢 Czy Polacy sfinansują Black Friday i święta Bożego Narodzenia poprzez odroczone płatności? Black Friday, zwany też Czarnym Piątkiem, zagościł na stałe w kalendarzach łowców okazji. W ostatnich latach dodatkową zachętą dla konsumentów jest też system kupowania rzeczy, za które płaci się później - Buy now, pay later (BNPL), zyskujący z roku na rok większe uznanie.

📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Mamy ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękna zima i mnóstwo śniegu w Zieleńcu! Przygotowują już stoki dla narciarzy. Sezon narciarski 2023: ceny, godziny otwarcia FILM, ZDJĘCIA Dzisiaj, 23 listopada w Zieleńcu, znanym w Polsce ośrodku narciarskim, który znajduje się w gminie Duszniki - Zdrój w powiecie kłodzkim, jest biało. Ruszyło też naśnieżanie stoków w Zieleniec Sport Arena. Jeśli tylko pogoda i zimowa aura się utrzyma sezon zimowy w tym ośrodku ruszy już z początkiem grudnia. W Zieleńcu jest mnóstwo śniegu, tutaj króluje już prawdziwa zima. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Niewiarygodny rekord w „Jeden z dziesięciu”. Artur Baranowski znał wszystkie odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło znanej lektury szkolnej W finale „Jeden z dziesięciu” padł prawdziwy rekord. Jeden z uczestników nie pozwolił dojść do głosu swoim konkurentom i zdobył maksymalną liczbę punktów, zachowując wszystkie szanse. Artur Baranowski bezbłędnie odpowiedział na wszystkie czterdzieści pytań. Pojawiły się też takie dotyczące nauki, literatury i języka. Jedno z nich związane było z lekturą szkolną. Sprawdźcie, czy wy wiedzielibyście jak na nie odpowiedzieć. 📢 W Nadleśnictwie Legnica pojawiły się wilki. Wchodzą ludziom na posesje Wczoraj , za sprawą internetowej publikacji mieszkańca Raszówki, zrobiło się głośno o wilku biegającym po wiosce. Zapytaliśmy w nadleśnictwie o przyczyny takiego zachowania. Wyjaśniamy jak zachować się w sytuacji gdy spotkamy wilka.

📢 Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Zobacz zdjęcia. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie prowadzącej „Z kamerą wśród zwierząt” 22 listopada 2023 r. odbył się pogrzeb Hanny Gucwińskiej, wdowy po Antonim Gucwińskim z którym przez ponad 30 lat tworzyła kultowy dziś program „Z kamerą wśród zwierząt”. Zobacz, jak wyglądało jej ostatnie pożegnanie. W galerii publikujemy zdjęcia. 📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana. 📢 Ktoś podpalił samochód radnego i dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Janusz Pawul wyznaczył nagrodę za informację Najprawdopodobniej podpalenie jest przyczyną pożaru samochodu społecznika, radnego miejskiego z Pieńska i jednocześnie dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, Janusza Pawula. Do pożaru doszło dzisiaj w nocy (21.11), pożar objął także sąsiednie auto i budynek! Janusz Pawul wyznaczył nagrodę za informacje, które pomogą w zatrzymaniu sprawcy. My również apelujemy do Państwa o pomoc. Pan Janusz przez wiele lat był naszym redakcyjnym kolegą.

📢 50-lecie MKS Duszniki - Zdrój i wielka gala urodzinowa. Zobacz zdjęcia i FILM W Dusznikach-Zdroju Międzyszkolny Klub Sportowy obchodził swoje 50-lecie. To w tym klubie wychowało się wielu polskich medalistów w biathlonie. 📢 EnergaCAMERIMAGE 2023 był wielkim świętem kina! Kogo nagrodzono na festiwalu? Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia. 📢 Otwarcie pierwszej nowoczesnej ekopracowni w Kłodzku w LO im. B. Chrobrego FILM, ZDJĘCIA W powiecie kłodzkim została otwarta pierwsza nowoczesna ekopracownia. Szeroki projekt uwzględniający nie tylko doposażenie istniejącej już pracowni biologicznej, ale stworzenie w niej miejsca spotkań, dyskusji, edukacji i praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska został przygotowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

