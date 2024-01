Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Kudowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Choć zimą ciężko o wysyp świeżych warzyw i owoców, na bazarach nie brakuje stoisk. W sprzedaży w większości trafimy na produkty importowane lub spod osłon, można jednak znaleźć całoroczne perełki, jak np. cebula. O tej porze roku nie ma co liczyć na niskie ceny. Ile kosztuje kilogram wybranych dobroci prosto od rolnika?

Czas zimowych przyjemności w McDonald’s dobiega końca. Burger Drwala od lat stanowi kluczowy punkt sezonowy oferty sieci. Jego powrotom towarzyszą liczne atrakcje oraz długie kolejki. Fani burgera oraz ci, którzy jeszcze nie poznali kultowej pozycji, muszą szybko udać się do wybranej restauracji – lada moment nie będzie jej już w menu.

Tylko w Wałbrzychu i powiecie strażacy wyjeżdżali 24 stycznia 2024 - 18 razy, by ściągać z dróg i zagrożonych budynków drzewa oraz konary. Przez popołudnie i noc wielu mieszkańców Wałbrzycha i regionu nie miało energii elektrycznej, nadal są utrudnienia na kolei. Sprawdziliśmy do kiedy porywisty wiatr będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie.

W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.