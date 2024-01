Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Cena wywoławcza za budynek stacji Pilchowice-Zapora nie jest wygórowana. Wprawdzie nabywca będzie musiał się sporo natrudzić, by doprowadzić budynek do porządnego stanu, ale mogą mu to wynagrodzić wspaniałe widoki i otoczenie. Ze stacji rozciąga się widok na Karkonosze oraz jezioro Pilchowickie. Stąd jest rzut beretem do słynnego mostu kolejowego, który planował wysadzić Tom Cruise. Stacja Pilchowice -Zapora leży na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Mają na nią wrócić pociągi. Za ile PKP wystawiła na sprzedaż dworzec Pilchowice-Zapora? Przeczytajcie poniżej.

339% - o tyle według danych Krajowego Rejestru Nowotworów pomiędzy 2000 a 2019 rokiem wzrosła liczba zachorowań na raka prostaty. W ostatnich latach to pierwszy wśród nowotworów zabójca mężczyzn w Polsce. Czy rak prostaty musi zbierać śmiertelne żniwo? Możemy kontrolować go dłużej i leczyć skuteczniej, przyznają eksperci i podają propozycje rozwiązań.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

O tragedii informują Kąty Wrocławskie na Sygnale. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 stycznia br) w mieszkaniu w gminie Kąty Wrocławskie. Policja nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że o zbrodnię podejrzewany jest konkubent ofiary, która osierociła dzieci.