Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Kudowie-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one!

Refundacja in vitro wchodzi już od czerwca i na ten cel przeznaczono spore środki. Procedura nie będzie jednak dostępna dla wszystkich kobiet chcący zajść w ciążę, a wymagających leczenia niepłodności. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w 2024 r. i ile prób przewidują nowe zasady.

Wiadukty, most, dwa tunele, a dookoła widoki na górskie szczyty – tak wygląda ostatni, dolnośląski odcinek S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Niebawem będziemy po nim jeździć. Kiedy koniec prac?

Po prawie dekadzie od premiery Fallout 4 gra doczeka się sporej ilości nowości, w tym ulepszeń na konsolach i debiutu na nowych platformach, jak Steam Deck, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To jednak nie wszystko w przypadku produkcji, bowiem zapowiedziano też nową misję Echoes of the Past, pakiety i wiemy, co z projektem Fallout London. Sprawdź koniecznie.