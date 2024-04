Prasówka z całego tygodnia 14.04.2024 w Kudowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

Trudno sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło. Jakim cudem samochód osobowy marki Citroen przebił ścianę budynku i zawisnął w takiej pozycji? Policja w Kłodzku ustaliła już wstępnie okoliczności wypadku w Polanicy - Zdroju. Kierowca, starszy pan, stracił prawo jazdy...

W wyborach burmistrza w Trzebnicy doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji: obecny burmistrz Marek Aureli Długozima zdobył dokładnie 50 procent głosów plus jeden, co oznacza, że nie będzie potrzebna druga tura. Zaskoczenie? Pewne. Emocje? Wysokie. Dowiedzmy się więcej na temat tych niecodziennych wyborów.