Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Kudowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

📢 Kolejny Sukces Opery Wrocławskiej: Tłumy na Koncercie Święta Muzyki przed budynkiem Opery Wrocławskiej. Zobaczcie zdjęcia! 21 czerwca, z okazji Święta Muzyki, Opera Wrocławska zaprosiła mieszkańców miasta oraz turystów na wyjątkowy, otwarty koncert przed budynkiem opery na ulicy Świdnickiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, które wypełniły ulicę, aby posłuchać słynnych fragmentów muzycznych i arii z najbardziej znanych oper, takich jak „Carmen" i „Traviata". 📢 Uwaga, silne burze kierują się do Wałbrzycha - ostrzega łowca burz! Alerty potwierdzają gradobicie i zagrożenie. Superkomórka zbliża się! Proszę ostrzec ludzi, do Wałbrzycha i Jeleniej Góry nadciągają burze, które będą siać spustoszenie. Przewidywany jest nawet 10 cm grad! - alarmuje Hubi Storm Hunter, łowca burz. Alerty pogodowe potwierdzają zagrożenie. A portale meteo prześcigają się w ostrzeżeniach. Zamknijcie okna, znajdźcie bezpieczne miejsce.

📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu uroczyście otwarta. Jest jak wieża Eiffla - przekonuje Urząd Miasta w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

📢 Czechy na wakacje: sprawdź, które zakątki kraju są praktycznie nieznane polskim turystom. Możesz tam spędzić niezapomniany urlop Czechy to kraj „cudów i bajek", niesamowitych zamków, wspaniałych krajobrazów, pysznego piwa, a przede wszystkim ludzi, którzy podchodzą do życia z dystansem, namysłem i bez pośpiechu. To też kraj niespodzianek, zwłaszcza dla Polaków, którzy wprawdzie odwiedzają Czechy coraz częściej, ale skupiają się na Pradze, podczas gdy ogromne obszary kraju pozostają im prawie całkiem nieznane. Które miejsca w Czechach wybierają na urlopy sami Czesi? Gdzie w Czechach warto zaplanować wakacje, by zobaczyć miejsca, które umykają uwadze zwykłych turystów z Polski? Przekonaj się – poniżej relacja z konferencji zorganizowanej przez oficjalną czeską centralę turystyczną CzechTourism.

📢 Tradycyjne jagodzianki zrobisz bez problemu. Są pyszne i rozpływają się w ustach. Zdradzamy prosty przepis na pyszne i pulchne jagodzianki Masz ochotę na pyszne, pulchne jagodzianki? Nie musisz wydawać na nie fortuny w cukierni. Mam dla ciebie niezawodny przepis na ten pyszny wypiek. Na pewno z nim sobie poradzisz. Jagodzianki z mojego przepisu są idealnie puszyste, delikatne i słodkie. Takie wyśmienite drożdżowe bułeczki wypełnione jagodami zrobisz z moimi wskazówkami bez trudu. Przekonaj się i wypróbuj mój najlepszy przepis na jagodzianki. 📢 Wyborne polędwiczki w sosie musztardowym. Obiad jak z restauracji zrobisz w 20 minut. Prosty przepis na polędwiczki wieprzowe Wyborne polędwiczki wieprzowe w aksamitnym sosie to pyszny obiad do zrobienia w 20 minut. To danie jak z restauracji, przy którym wcale się nie napracujesz. Wyjaśniamy, jak usmażyć polędwiczki, żeby były mięciutkie i pyszne. Prosty sos musztardowy do polędwiczek zrobisz na jednej patelni.

📢 Areszt dla właścicieli złomowiska z Wałbrzycha. Policjanci zabezpieczyli warte 1,8 mln zł samochody Blisko dwa miliony złotych są warte luksusowe samochody, które zabezpieczyła policja w Wałbrzychu. Należą do właścicieli złomowiska na Sobięcinie, którym zarzucono zlecenie podpalenia ciężarówek w Wałbrzychu na innym złomowisku przy ul. Długiej. Pisaliśmy o tym pożarze dwa lata temu. Wybuchł w nocy 18 czerwca 2022 roku, obudził mieszkańców Piaskowej Góry, a wystrzały opon i wybuchy słychać było w całej okolicy. Zatrzymani to ci sami ludzie, którzy są także podejrzani o terroryzowanie ludzi kwasem masłowym. W Wałbrzychu i okolicy uchodzą za gangsterów. 📢 Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi w Boguszowie-Gorcach! To obiekt z 1787 roku. Zobaczcie zdjęcia Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że według map, to wejście do sztolni 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, a także uwielbiany przez Dolnoślązaków wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej z kanału Wyprawy Leona! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z zabytkowej sztolni znajdującej się w podziemiach Boguszowa - Gorc.

📢 Ogromny wysyp grzybów w Zagórzu Śląskim i okolicy, zobaczcie zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał Pan Radek w grupie w mediach społecznościowych poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory z soboty i niedzieli (16 czerwca). Niektórzy aż nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół mówią jedno - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie 📢 Wielki Piknik Rekon 2024 we Wrocławiu: Pojazdy Służb Mundurowych i Sprzęt Militarny na Wyciągnięcie Ręki Wrocław, 15 czerwca 2024 - W sobotę we Wrocławiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które przyciągnęło miłośników militariów i historii z całego kraju. Rekon 2024, zorganizowany w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej, oferował niezapomniane wrażenia i możliwość zobaczenia z bliska różnorodnego sprzętu używanego przez służby mundurowe.

📢 Tak się działo podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy Wasze zdjęcia - zobaczcie! Nocny Wrocław Półmaraton - Sukcesem zakończył się jubileuszowy bieg z udziałem 11 tysięcy uczestników z 30 krajów W nocy z soboty na niedzielę (15-16 czerwca), Wrocław gościł 10. Nocny Wrocław Półmaraton. W wydarzeniu wzięło udział prawie 11 tysięcy biegaczy z aż trzydziestu krajów. Uczestnicy pokonali dystans 21,0975 km, a ostatni z nich dotarli na metę w nocy. Nasz fotoreporter uwiecznił zmagania maratończyków. Czy biegłeś lub kibicowałeś? Odnajdź się na naszych zdjęciach!

