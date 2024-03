Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Kudowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Kudowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najładniejsze i najtańsze mieszkania na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własne M za około 100 tys. zł! Aktualne oferty, ceny, zdjęcia luty 2024 ”? 📢 Proszę Państwa oto ryś. Najprawdopodobniej Zygmunt z północy. Rzadki gość w dolnośląskich lasach przyłapany w lesie Niezwykłe nagranie, którego bohaterem jest ryś, opublikowało Nadleśnictwo Jugów. Widać na nim, jak okazały osobnik wędruje przez noworudzkie lasy. To najprawdopodobniej ryś Zygmunt, który kilka dni temu widziany był także na drodze między Brzegiem Dolnym i Wołowem. Ma na szyi obrożę telemetryczną i można przypuszczać, że to kot, który przywędrował na Dolny Śląsk z północy. Obecnie szuka partnerki. Na Dolnym Śląsku najprawdopodobniej żyje tylko pięciu przedstawicieli tego gatunku.

📢 Ten człowiek to legenda. Julian Gozdowski jutro (2 marca) zostanie patronem Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej Przyjedźcie jutro (2 marca) na Polanę Jakuszycką, by oklaskiwać Juliana Godzowskigo, honorowego prezesa i komandora Biegu Piastów, a także honorowego obywatela Szklarskiej Poręby. Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej będzie od jutra nosić imię Juliana Godzowskiego. Dziękujmy panie komandorze!

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Darmowe gry w PS Plus na marzec 2024 już ogłoszone. Gracze mają mieszane uczucia. Co pojawiło się w ramach PS Plus Essential? Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na marzec 2024 zostały już oficjalnie ogłoszone. Abonenci wkrótce będą mogli przypisać do swoich biblioteki cztery kolejne pozycje z biblioteki PlayStation. Po ogłoszeniu tytułów wśród fanów krążą mieszane opinie, gdyż tytyły mimo, że są dobre, to przeznaczone dla specyficznego odbiorcy. Zobacz, co można znaleźć w PS Plus w marcu 2024 roku i od kiedy można przypisać gry do swojego konta.

📢 Trwa kwalifikacja wojskowa 2024: Armia wzywa 17 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji? 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Najlepsze pomysły na wycieczki na Dzień Kobiet. To świetna alternatywa dla bukietu kwiatów W dniu 8 marca, kiedy obchodzimy Dzień Kobiet, nie ma lepszego sposobu na zaskoczenie swojej ukochanej niż nietypowy prezent. Zamiast klasycznego bukietu kwiatów czy flakonu perfum, dlaczego nie podarować wyjątkowej przygody w postaci city-breaku dla dwojga lub babskiego wypadu z przyjaciółkami? Oto kilka propozycji, które mogą konkurować z ceną tradycyjnych prezentów!

📢 Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogólnopolska „Żałoba 146 rodzin” w dniu Światowego Dnia Walki z Depresją”? 📢 Czeski turysta zjechał "rynną śmierci" ze Śnieżki. Wyciągnęli go ratownicy górscy. Stan poszkodowanego jest ciężki 32- letni Czech spadł dzisiaj (24.02) około godz. 13.00 z drogi łańcuchowej prowadzącej na Śnieżkę, wpadł do Kotła Łomniczki i zjechał tzw. "rynną śmierci". Na pomoc pospieszyli ratownicy górscy z Czech oraz z Karkonoskiej Grupy GOPR. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce. Mężczyznę udało się wyciągnąć. Jego stan jest poważny. Został przetransportowany do szpitala w Hradcu Kralove. To kolejny poważny wypadek na zboczach Śnieżki, niemal w tym samym miejscu. 31 stycznia śmierć ponieśli dwaj turyści z Polski, którzy ześlizgnęli się do Kotła Łomniczki.

