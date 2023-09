Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Kudowa-Zdrój, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „To najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. To grzybiarskie Eldorado”?

Tragedia na Dolnym Śląsku. W piątkowe popołudnie doszło do śmiertelnego wypadku w Szczytnej (powiat kłodzki), na drodze krajowej nr 8. Pod kołami samochodu ciężarowego zginęła młoda kobieta.

Legionella w ostatnich tygodniach stała się najpopularniejszą bakterią w Polsce. Jednak nie jest to problem wyłącznie w naszym kraju. Przypadki zakażenia Legionellą odnotowano także w Hiszpanii i w Niemczech. Na Półwyspie Iberyjskim zmarła jedna osoba. Eksperci mówią, co ma wpływ na większą liczbę zachorowań na chorobę legionistów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

Agnieszka Chylińska niezbyt chętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Dlatego fotki z jej domu skrupulatnie są wychwytywane przez fanów. Gdzie i jak mieszka Agnieszka Chylińska? Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu polskiej piosenkarki i jurorki znanego programu Mam talent!

Śmiertelny wypadek w Gniechowicach. Dzisiejszej nocy, 27 sierpnia zginęła tam jedna osoba, a druga została ciężko ranna. Policja ustala przyczyny wypadku, nie wiadomo dlaczego samochód osobowy uderzył w drzewo.