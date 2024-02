Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Kudowie-Zdroju? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje 25-letni mężczyzna, na którego najechała śmieciarka. Do wypadku doszło dzisiaj (30.01) w Sosnówce koło Jeleniej Góry”?

Przegląd stycznia 2024 w Kudowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nie żyje 25-letni mężczyzna, na którego najechała śmieciarka. Do wypadku doszło dzisiaj (30.01) w Sosnówce koło Jeleniej Góry Dzisiaj (30.01) rano doszło do nieszczęśliwego zdarzenia przy ulicy Karkonoskiej w Sosnówce w powiecie karkonoskim. Zginął 25-letni pracownik firmy zajmującej się wywozem śmieci. 📢 Powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne i dach plebanii. Do kiedy potrwa wichura w regionie wałbrzyskim? Tylko w Wałbrzychu i powiecie strażacy wyjeżdżali 24 stycznia 2024 - 18 razy, by ściągać z dróg i zagrożonych budynków drzewa oraz konary. Przez popołudnie i noc wielu mieszkańców Wałbrzycha i regionu nie miało energii elektrycznej, nadal są utrudnienia na kolei. Sprawdziliśmy do kiedy porywisty wiatr będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

📢 Koledzy próbowali odbić z radiowozu w Świdnicy zatrzymanego kumpla. Akcja jak z filmu... Gang Olsena Sceny rodem z filmu Gang Olsena w świdnickim rynku. Tyle, że nie o kradzież ty chodzi, a o zniszczenie mienia. Wesoło się rymuje, ale wesoło wcale nie było, kiedy funkcjonariusz straży miejskiej wypatrzył na obrazie z kamer monitoringu idącą chwiejnym krokiem grupę młodych ludzi, z których jeden zaczął niszczyć rynnę w kamienicy w Świdnicy. Zatrzymanie wandala, skończyło się próbą odbicia go z radiowozu!

Prasówka luty Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Kudowy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Duże zadymienie - ewakuacja tysiąca osób! Zdjęcia Dziś, 20 stycznia 2024, po godz. 17 w pełnej odwiedzających galerii handlowej w Wałbrzychu wybuchł pożar. Na miejsce wysłane zostały zastępy strażackie z wałbrzyskich jednostek. Razem z policją i ochroną ewakuowano około tysiąca osób.

📢 Już niedługo ponad 17 tys. Dolnoślązaków będzie zobligowanych do stawienia się na kwalifikacje wojskową. Kogo to ominie? Już za niewiele ponad tydzień ruszą kwalifikacje wojskowe dla dolnośląskiego. Blisko 17 tys. mieszkańców naszego województwa będzie musiało się stawić do wojska. Kto jest zobligowany do stawienia się na komisję, a kogo ten nakaz ominie? 📢 Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Mamy zdjęcia Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

📢 Wichura na Dolnym Śląsku powaliła drzewo na drogę i przewróciła ciężarówkę. Uwaga, wiatr osiągnie na Dolnym Śląsku nawet prędkość 150 km/h Porywy silnego wiatru na Dolnym Śląsku przewróciły dzisiaj (22.01) ciężarówkę na drodze w Bolkowie. Na miejscu pracują strażacy, droga jest nieprzejezdna. Silny wiatr powalił także drzewo na jezdnię w okolicy Przełęczy Kowarskiej. tam są utrudnienia w ruchu. Uważajcie, porywy wiatru sięgają 90 km na godzinę, na Śnieżce 150 km/h! Ostrzeżenia wydał IMGW. 📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

📢 Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Duże zadymienie - ewakuacja tysiąca osób! Zdjęcia”? 📢 Przed nami piękny zimowy weekend na Dolnym Śląsku i groźny początek tygodnia. Co zapowiadają synoptycy? Takich pięknych i słonecznych dni, jak w weekend 19 - 21 stycznia, w niektórych częściach Dolnego Śląska nie było jeszcze tej zimy. Za to początek nowego tygodnia zapowiada się jako powrót ponurych dni i niebezpiecznych zjawisk. Przed czym przestrzegają nas meteorolodzy?

📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Najładniejsze domy nad rzeką na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Ceny, zdjęcia, aktualne oferty styczeń 2024 Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Pierwszy w Polsce elektryczny ambulans w Szpitalu w Złotoryi Szpital Powiatowy w Złotoryi pozyskał nowy ambulans. Jest nowoczesny, bezpieczny i przede wszystkim na prąd. Pojazd wyposażony w specjalistyczny sprzęt, m.in. defibrylator czy krzesło kardiologiczne, przeznaczony jest do transportu i podstawowego monitorowania stanu pacjentów podczas jazdy. Jest to pierwsza w Polsce w pełni elektryczna karetka na wyposażeniu placówki szpitalnej.

📢 Pozostawił ubrania i wpadł do kanału? Nocne poszukiwania mężczyzny na Dolnym Śląsku - foto W środowy wieczór, około godz. 19 służby ratunkowe z powiatu kłodzkiego ruszyły na poszukiwania mężczyzny. Znaleziono ubrania, które mogą należeć do zaginionego. W nocnej akcji brały udział służby z całego regionu. 📢 Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii 📢 Zabójstwo w okolicy Wrocławia. Zginęła kobieta, która osierociła dzieci. Podejrzewany o zabójstwo zatrzymany w innej miejscowości O tragedii informują Kąty Wrocławskie na Sygnale. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 stycznia br) w mieszkaniu w gminie Kąty Wrocławskie. Policja nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że o zbrodnię podejrzewany jest konkubent ofiary, która osierociła dzieci.

📢 Szczawno - Zdrój i kultowe Wzgórze Gedymina, jak "Kraina lodu" z bajki o przygodach Elsy. Zdjęcia ulubionej wieży Dolnoślązaków ZDJĘCIA Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego. Warto dodać, że wieża na Gedymina w Szczawnie - Zdroju znalazła się w pierwszej piątce ulubionych wież Dolnoślązaków!

📢 City break w Europie? W tych miastach nie będziesz nudzić się nawet po zmroku. Polskie miasto ma się czym chwalić Według amatorów imprezowania i wizyt w gwarnych barach, w niektórych miastach „prawdziwe życie” zaczyna się dopiero po zachodzie słońca. Jest w tym ziarno prawdy, bowiem wieczór to czas, w którym mieszkańcy mogą się wreszcie zrelaksować i spędzić czas z najbliższymi. Okazuje się, że polskie miasto jest jednym z najlepszych miast dla miłośników nocnego życia – gdzie jeszcze warto wypoczywać po zmroku?

📢 Najpopularniejsze termy w Polsce. Które cieszą się najlepszą opinią internautów? Sprawdźcie i zaplanujcie weekendowy relaks Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend. 📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

