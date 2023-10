Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd września 2023 w Kudowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niebanalny materiał, niepowtarzalny szlif, przyciągające uwagę zdobienia i kolor. Kiedyś każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Teraz po wygnaniu na strychy kryształy z PRL-u triumfalnie wracają, a ich ceny przyprawiają o ból kieszeni. Oto najpiękniejsze kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Perełki i całe kolekcje na sprzedaż! 📢 Wybory 2023 – kandydaci do Sejmu (okręg nr 2) i Senatu (okręgi nr 4, 5) Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 2 i do Senatu z okręgów numer 4, 5. Wszystkie frakcje polityczne wskazały już swoich reprezentantów. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci.

📢 Na trasie z Legnicy w kierunku Złotoryi doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód spłonął. Zobacz ZDJĘCIA Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się.

Prasówka październik Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Kudowy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Widowiskowe manewry Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku w Górach Stołowych ZDJĘCIA, FILM W piątek 22 września br. w Parku Narodowym Gór Stołowych odbyły się manewry Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

📢 Dying Light 2 - Techland wprowadza zmiany, które fani pokochają. Na to czekaliśmy od premiery oraz kilka miłych zaskoczeń Polski hit Dying Light 2 otrzymał listę nadchodzących nowości, które w najbliższym czasie trafią do gry. Techland przy tym zaskoczył i planuje nie tylko rzeczy, których chcieliśmy od początku, ale także sporo zaskakujących dodatków, wydarzeń i nie tylko. Sprawdźcie, może warto wrócić, jeśli zrobiliście przerwę?

📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Kudowa-Zdrój, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koszmarny wypadek w Gogołowicach, nie żyje kierowca, zobaczcie zdjęcia”?

📢 W Boboszowie oddano do użytku drugi z czterech zbiorników przeciwpowodziowych budowanych w Kotlinie Kłodzkiej ZDJĘCIA, FILM W piątek 15 września br. w Boboszowie oddany został do użytku drugi z czterech budowanych w kotlinie kłodzkiej suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Pojemność zlokalizowanego na rzece Nysa Kłodzka wynosi 1,4 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu osiąga 21 ha. Długość zapory wynosi 230 m.

📢 Otwarcie mostu w Kolcach ułatwi turystom dojazd do Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy ZDJĘCIA, FILM W Kolcach w gminie Głuszyca został oddany do użytku przebudowany most. Inwestycja została zrealizowana między innymi z rządowego programu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. To bardzo ważna przeprawa dla turystów, którzy odwiedzają podziemne Miasto Osówka. 📢 Wypadek Cessny na Dolnym Śląsku. Pilot nie miał doświadczenia, a organizator lotów - certyfikatu. Sprawą zajmie się prokurator Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zajęła się wypadkiem, do którego doszło 25 czerwca 2023 r. we wsi Dąbrowica pod Jelenią Górą. Mały samolot marki Cessna 182L wpadł do rzeki Bóbr. Powiadomiono prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o podejrzeniu naruszenia przepisów Ustawy Prawo lotnicze i Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze. Dlaczego samolot wpadł do rzeki?

📢 Koszmarny wypadek w Gogołowicach, nie żyje kierowca, zobaczcie zdjęcia Do zderzenia dwóch aut doszło na drodze Prochowice - Lubin w Miejscowości Gogołowice. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu a trzy ranne i przewiezione do szpitala. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wypadku. Droga jest nieprzejezdna. 📢 W Polanicy-Zdroju odbył się kolejny koncert w ramach projektu Dolnośląski Festiwal Muzyczny. Przed publicznością wystąpił Cracow Golden Quin W niedzielę, 10 września br. w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Polanicy-Zdroju w ramach projektu Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego odbył się koncert Cracow Golden Quintet.

📢 Ogromny grób niemieckich żołnierzy! W parku trafiono na szczątki ponad 600 pochowanych osób Od kilkudziesięciu lat w tym miejscu funkcjonował miejski park. Okazuje się jednak, że ziemia przez lata skrywała swoje tajemnice. To tutaj w ostatniej fazie II wojny światowej masowo grzebano niemieckich żołnierzy. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania przez ostatnich kilka miesięcy prowadziła wieloetapowe ekshumacje w Kłodzku. Właśnie poinformowano o efektach tych skomplikowanych prac i zaprezentowano dokumentację fotograficzną.

📢 Wypadek koło Bolkowa na trasie S3. Na miejscu interweniowały wszystkie służby. Są ranni Do poważnego wypadku doszło na S3, na jezdni w kierunku Bolkowa. Samochód osobowy przewrócił się na bok, w efekcie dwie osoby zostały ranne. Droga była długo zablokowana. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Kudowa-Zdrój, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Potężny grób niemieckich żołnierzy. W parku odnaleziono ponad 600 pochowanych osób!”? 📢 Kolizja na DW 381 w Gminie Kłodzko. Uwaga na utrudnienia w ruchu. FOTO Przed godziną 10 w czwartek 7 września na drodze wojewódzkiej 381 doszło do kolizji dwóch pojazdów dostawczych. Uwaga na utrudnienia. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia.

📢 Angelo Ciureja z Wałbrzycha gra jedną z wiodących ról w serialu Netflixa Infamia. Pierwszy sezon debiutuje i podoba się ZDJĘCIA, FILM Angelo Ciureja, 22 - letni Rom z Wałbrzycha zagrał jedną z wiodących ról w najnowszym serialu Netflixa pt. Infamia. Premiera serialu już dzisiaj, w środę 6 września 2023 roku. To obraz, w którym przenikają się polskie i romskie tradycje. Opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Angelo gra w serialu cygańskiego księcia! Występuje też jego mama, żona i córka oraz tata.

📢 Nie żyje Maria Gołek! (42 lata) Zginęła na pasach pod kołami ciężarówki. Urząd w Dusznikach-Zdroju w żałobie Maja - bo prosiła, aby tak się do niej zwracać... z Urzędem Miejskim w Dusznikach-Zdroju współpracowała zaledwie kilka miesięcy. W piątkowe popołudnie 1 września po raz ostatni przechodziła przez przejście dla pieszych w Szczytnej, w której mieszkała. Dziś duszniccy urzędnicy z żalem i tęsknotą wspominają 42-letnią Marię Gołek.

