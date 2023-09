Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Kudowa-Zdrój, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Na nowotwory choruje o 80 proc. więcej młodych osób niż przed 30 laty. Niestety, już wkrótce rak będzie najczęściej wykrywany u osób w wieku 40 lat. Badacze wskazują nie tylko na alarmujące wskaźniki zachorowań, ale także najczęstsze rodzaje raka u osób przed pięćdziesiątym rokiem życia. Sprawdź, jakie zagrażają wtedy nowotwory, by lepiej zadbać o badania i profilaktykę.

Od kilkudziesięciu lat w tym miejscu funkcjonował miejski park. Okazuje się jednak, że ziemia przez lata skrywała swoje tajemnice. To tutaj w ostatniej fazie II wojny światowej masowo grzebano niemieckich żołnierzy. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania przez ostatnich kilka miesięcy prowadziła wieloetapowe ekshumacje w Kłodzku. Właśnie poinformowano o efektach tych skomplikowanych prac i zaprezentowano dokumentację fotograficzną.

Wykryto niebezpieczną interakcję między lekami, które są często przyjmowane przez kobiety. Mowa o łykaniu środków bólowych takich, jak ibuprofen, diklofenak czy naproksen, jednocześnie z pigułką antykoncepcyjną. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko młodych pań, bo tabletki są stosowane również jako hormonalna terapia zastępcza. Jak się okazuje, leki NLPZ sprzyjają zakrzepom nawet bez łykania hormonów! Z nowego badania wiemy, które substancje czynne najbardziej zagrażają rozwojem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Przed godziną 10 w czwartek 7 września na drodze wojewódzkiej 381 doszło do kolizji dwóch pojazdów dostawczych. Uwaga na utrudnienia. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek 5 września, w Oławie odbyła się uroczystość wręczenia dotacji na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach programu "Mały Strażak" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, trzy pierwsze powiaty otrzymały czeki okolicznościowe na zakup drobnego sprzętu.

Nie jest tajemnicą, że powiat kłodzki słynie szczególnie ze swojej atrakcyjności wśród turystów coraz liczniej przybywających do nas nie tylko z Polski ale i z zagranicy. Na tle Dolnego Śląska, według Głównego Urzędu Statystycznego, jesteśmy niekwestionowanym liderem lecz również znajdujemy się wśród 11 najbardziej atrakcyjnych turystycznie powiatów w całej Polsce. Przypomnijmy nasze perły warte odwiedzenia.

Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zachód” odnosiło się do panującego chaosu i obowiązującego w Nadodrzu „prawa silniejszego“, ale także kojarzone było z nowym rodzajem wolności i możliwością rozpoczęcia wszystkiego od początku. Przybycie na te tereny najpierw polskich robotników przymusowych, a następnie osadników, będących często wygnańcami z innych części Polski, doprowadziło do chwilowego zetknięcia się ze sobą Polaków, Niemców i radzieckich żołnierzy. Oto jak wyglądało życie w powojennym Kłodzku.

Maja - bo prosiła, aby tak się do niej zwracać... z Urzędem Miejskim w Dusznikach-Zdroju współpracowała zaledwie kilka miesięcy. W piątkowe popołudnie 1 września po raz ostatni przechodziła przez przejście dla pieszych w Szczytnej, w której mieszkała. Dziś duszniccy urzędnicy z żalem i tęsknotą wspominają 42-letnią Marię Gołek.