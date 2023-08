Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Kudowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA”?

Przegląd lipca 2023 w Kudowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem. 📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

📢 Ten nowotwór dziesiątkuje głównie mężczyzn. Pomóc może kawa i dużo ruchu! Nowotwór jelita grubego jest prawdziwą plagą zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Ten poważny rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u mężczyzn (po raku płuca), a także trzecią wśród kobiet (po raku piersi i raku płuca). Co powoduje powstanie tego raka? Co może pomóc?

Prasówka sierpień Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Kudowy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dolina Szwajcarska - Niedźwiedzia Dolina: Tu jest jak w Alpach! Urokliwe miejsce w sercu Wałbrzycha - Zdjęcia Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.

📢 25-lecie powodzi w Szczytnej, Dusznikach-Zdroju i Polanicy - Zdroju. W powiecie kłodzkim, zginęło 9 osób FILM W sobotę, 22 lipca w Szczytnej odsłonięta została tablica upamiętniająca powódź, która nawiedziła tę miejscowość 25 lat temu. W ramach wydarzenia zaprezentowana została także wystawa fotografii ukazująca skutki klęski żywiołowej, w wyniku której życie straciły dwie osoby. Szczegóły w załączonym filmie. 📢 Samochód zjechał z drogi, osoby zakleszczone na DK nr 8. Poszkodowana 47-letnia pasażerka W poniedziałkową noc, 24 lipca doszło do wypadku na drodze krajowej nr 8 w powiecie ząbkowickim. Strażacy uwalniali osoby zakleszczone w pojeździe. Jako pierwsi pomocy udzielili kobietom policjanci wracający do domu z uroczystej promocji oficerskiej. 📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie.

📢 Zoo w Łącznej z nowymi atrakcjami. Będą dwie nowe strefy tematyczne. Otwarcie w lipcu 2023 ZDJĘCIA, FILM Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej. 📢 Zamek Leśna Skała w Szczytnej na liście Grundmanna. To tutaj hitlerowcy chowali skarby. Można już samemu zobaczyć to miejsce ZDJĘCIA, FILM Zamek Leśna Skała w Szczytnej w powiecie kłodzkim został udostępniony turystom zaledwie dwa lata temu i natychmiast stał się hitem. W ub. roku zamek na górze Szczytnik odwiedziły tłumy ciekawskich. W tym roku gospodarze dopiero spodziewają się natężenia ruchu. To przez upały, bo większość turystów z ostatnim czasie wybierała wypoczynek nad wodą. A jest co oglądać. Wyobraźnię turystów rozpala choćby fakt, że to tutaj hitlerowcy chowali skarby przechwycone w czasie II wojny światowej...

📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu należał do Niemca Paula Pätzolda. Ukrył go 99 lat temu i zostawił list w słoiku. Co napisał? Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Wiemy, co napisał właściciel skarbu. Jak się okazuje, schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie. 📢 Aleksandra Gruszka nauczycielka z Wałbrzycha wygrała bieg 240 km po górach! Ultramaraton przebiegła w 39 godzin! ZDJĘCIA, FILM Aleksandra Gruszka, dla przyjaciół Ola dokonała czegoś, co dla wielu jest niemożliwe. Przebiegła 240 km po górach, bez spania i w zasadzie odpoczynku. Wygrała najdłuższy bieg górski w Polsce, który kilka dni temu organizowany był w Lądku - Zdroju w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Pani Ola na co dzień jest nauczycielką matematyki.

📢 Te polskie gwiazdy zmagały się z problemem alkoholowym. Kotulanka, Trojanowska, Olszówka i inni. Zobacz, kto jeszcze Mnóstwo gwiazd polskiego show-biznesu zmagało i zmaga się z częstym piciem alkoholu, a nawet z alkoholizmem. Wielu z tego wyszło, jednak byli wśród nich i tacy, którzy przegrali tę walkę. Ucierpiały ich związki, relacje rodzinne, kariery... Problem z alkoholem miały między innymi Izabela Trojanowska, Agnieszka Kotulanka czy Edyta Olszówka. Sprawdź, kto jeszcze! 📢 Tragedia na Mazurach. Para z Dolnego Śląska zginęła w pożarze kampera w Ełku. Osierocili dwoje dzieci Tragiczny pożar kampera w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). W pojeździe przebywała para z powiatu oleśnickiego (woj. dolnośląskie). Osierocili dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura.

📢 Wieża na Wielkiej Sowie uroczyście otwarta! Po dwóch latach oczekiwań, w końcu można na nią wejść ZDJĘCIA, FILM Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa. Warto się tu wybrać i z tarasu 25 m nad ziemią zobaczyć panoramę okolicy, Śnieżkę i Ślężę.

📢 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Cennik, godziny otwarcia Lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić - z tego powodu przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy.

📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE. 📢 Tych pedofili poszukuje cała polska policja, sprytnie się przed nimi ukrywają. Mogą być wszędzie i znów zaatakować Ci pedofile pozostają wciąż na wolności. Mogą ukrywać się wszędzie i mogą ponownie zaatakować. Powinni odbywać karę za popełnione zbrodnie lecz sprytnie wymykają się sprawiedliwości. Pomóżmy policji ich złapać. Dane pochodzą z 03.07.2023 roku ze strony policja.gov.

