Przegląd prasy z tygodnia 9.07.2023. Co działo się w Kudowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.

Lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić - z tego powodu przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy.

Lato w pełni, stragany na targowiskach uginają się od soczystych i słodkich owoców. Do wyboru jest całkiem sporo. Poza malinami, kupimy też czereśnie, wiśnie, pojawia się pierwszy agrest i porzeczka. Żeby zrobić przetwory na zimę, trochę nas to będzie kosztować. Jak wygląda sytuacja na polskich targach, czy jest drogo? Ile zapłacimy w lipcu 2023 na kilogram ulubionych owoców?

Jedzenie późnym wieczorem, a co dopiero w nocy, to jeden z najbardziej niezdrowych nawyków. Nie tylko tuczy, ale też przyczynia się do problemów zdrowotnych. W pewnych sytuacjach okresowa zmiana strategii żywienia mogłaby jednak przynieść znaczące korzyści, co pokazują wyniki nowych badań. Zobacz, jakie są skutki jedzenia na noc i w jakim przypadku to pomysł warty wypróbowania.