Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jeden z największych tego typu festiwali (klimat rocka gotyckiego) w tej części Europy będzie trwał do niedzieli 16 lipca. Castle Party to także okazja do zademonstrowania swojego oryginalnego stylu. Im więcej czerni i "pazura" tym lepiej! obowiązuje dowolność stylu i nikt nikogo nie skrytykuje za nieodpowiedni ubiór.

Rotawirusy to wirusy, które stanowią najczęstszym powód ostrych biegunek zakaźnych u dzieci do 5. roku życia. Niemal każde dziecko przechodzi przynajmniej jedną taką infekcję. O ile jednak szczepienia na rotawirusy jest dla nich obowiązkowe i ma dużą skuteczność, dorośli często nie są odporni. Zobacz, jak rozpoznać objawy zakażenia u dzieci i dorosłych, jak długo się wylęga i ile trwa rotawirus. Dla najmłodszych jest zagrożeniem dla życia, dlatego ważne, aby znać sposoby leczenia. Sprawdź też, jak się nie zarazić rotawirusową grypą żołądkową.