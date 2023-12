Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Kudowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Kudowy-Zdroju czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „10 nietypowych pomysłów na Sylwestra 2023 i Nowy Rok w Wałbrzychu oraz regionie!”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 10 nietypowych pomysłów na Sylwestra 2023 i Nowy Rok w Wałbrzychu oraz regionie! Macie dość sylwestrowych domówek i nie macie ochoty na wieczór w lokalu? Może pora postawić na nietypowe imprezy sylwestrowe? Sylwester biegowy, zjazdowy, na deptaku, powitanie roku w ciszy i pod ziemią - to tylko kilka z propozycji z Wałbrzycha i okolic. Na część z nich nie trzeba rezerwacji - wystarczy tylko chcieć! Oto nasze top 10 sylwestrowych propozycji. 📢 Te miasta Dolnego Śląska rosną lub kurczą się najwolniej. Gdzie warto zamieszkać? Oto ich lista Szukasz prężnie rozwijającego się miasta na Dolnym Śląsku, by tam zamieszkać? Wbrew ogólnemu trendowi demograficznej zniżki, są w naszym regionie miasta, w których przybywa mieszkańców i miejsca pod tym względem stabilne. Które to? Wskazuje to najnowsza "Prognoza ludności na lata 2023-2060" GUS. Przedstawiamy 15 najwolniej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich oraz te które rosną. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady urosną niemal o połowę! Oto one.

📢 Najszybsze babeczki na słono na sylwestra. Poznaj przepis na muffiny dyniowe na wytrawnie. Kluczowy jest wybór wyrazistego sera Klasyczne muffiny dyniowe to słodki wypiek, który często można spotkać w jesiennym menu. Tym razem proponuję upiec babeczki na słono z dynią w roli głównej. Można je podawać w trakcie domówki sylwestrowej lub na co dzień do popołudniowej kawy. Wypróbuj prosty przepis na wytrawne muffiny dyniowe.

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Chcesz wynająć domek w Karpaczu na Sylwestra last minute? Mieszkanka regionu już na tym straciła 34-latka z okolic Świdnicy marzyła o rozpoczynaniu nowego roku w górach, w domku otoczonym śniegiem. Niestety, nie popatrzy w noworoczny poranek na góry, ale zobaczyła ze zgrozą stan swojego konta. 📢 Oto najzabawniejsze teksty z serialu "1670" Netflixa. Już dziś cytują je wasi znajomi! "Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!

📢 Zimowa przygoda na polskich stokach. Gdzie znajdziemy najlepsze stoki narciarskie w Polsce? Gdzie w Polsce rozpocząć zimową przygodę na nartach czy snowboardzie? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w najnowszym rankingu. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym narciarzem, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę ze stokiem, te miejsca z pewnością spełnią oczekiwania każdego miłośnika zimowych sportów. Poznajmy zatem 10 najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce na sezon 2023/2024. 📢 Niesamowita wystawa szkła, które powstawało na Ziemi Kłodzkiej i w okolicy. Zobaczcie wideo i zdjęcia W Muzeum Ziemi Kłodzkiej otwarta została nowa i stała wystawa „Kruche piękno”. Kłodzko zaprezentowało zgromadzone szkło pochodzące z XX wieku, którego twórcy byli związani z hutami szkła działającymi w regionie.

📢 Dramat na drodze w drugi dzień świąt. Czołowe zderzenie z ciężarówką pod Świdnicą. Śmierć na miejscu We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego.

📢 Makabryczne znalezisko w Nysie Kłodzkiej. Zwłoki mężczyzny przy elektrowni wodnej - zdjęcia W drugi dzień świąt (26 grudnia 2023) około południa służby z powiatu kłodzkiego zostały wezwane do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie w rzece zauważono człowieka. 📢 Jaka jest symbolika i znaczenie poszczególnych dni Świąt Bożego Narodzenia? Opowiada wałbrzyski ksiądz Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy pośród prezentów i przy blasku choinki nie możemy zapomnieć o istocie tego czasu i o tym, co jest w nim najważniejsze, czyli o tym że rodzi się Jezus Chrystus. A co świętujemy 26 grudnia? 📢 Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Kudowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista ”?

