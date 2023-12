Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Kudowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Tragiczna sytuacja w Sosnówce pod Jelenią Górą, gdzie 23 grudnia po godz. 13 doszło do budynku w budynku wielorodzinnym. Na miejsce pojechali wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Prawdopodobnie wybuchła butla z gazem, jedno, szczytowe piętro budynku jest uszkodzone, są poszkodowani.

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

Policja ponawia apel do kierowców posiadających wideorejestratory, którzy tamtego wieczora przemierzali trasę pomiędzy Wałbrzycha a Świdnicą. Przypominamy szczegóły zdarzenia, do potrącenia doszło w niedzielę, 17 grudnia po zapadnięciu zmroku na drodze wojewódzkiej nr 379.

Polska wigilia to nie tylko barszcz, makowiec czy pierogi z kapustą i grzybami. W niektórych regionach kraju dawniej królowały potrawy, o których wielu z nas nawet nie słyszało. A szkoda, bo nie tylko wybornie smakują, ale świadczą także o naszej różnorodnej tradycji.

Nie tylko dzisiaj w Karkonoszach są tłumy. Turyści upodobali sobie Góry Olbrzymie już przed stu laty. W każdy weekend specjalnymi pociągami przyjeżdżali do Karpacza i Szklarskiej Poręby mieszkańcy Berlina, Drezna i innych niemieckich miast. Od razu szli w góry. Wędrowali od schroniska do schroniska i w każdym wypijali kufle pilznera. Ci, którzy nie mieli sił, wnoszeni byli w lektykach. Popularne były zjazdy saniami rogatymi i przechadzki na nartach biegowych. Kwitło życie towarzyskie. Obejrzyjcie te archiwalne zdjęcia.

Nowo wybrany Minister Rozwoju i Technologii zapowiedział kontynuację programu Bezpieczny Kredyt 2%, który ma ułatwić nabycie pierwszego mieszkań osobom o średnich dochodach. Eksperci branży deweloperskiej dostrzegają zalety tego rozwiązania i konieczność jego kontynuacji, ale pod pewnymi warunkami. Podnoszą również, że likwidacja programu może prowadzić do zastoju w branży, co odbije się na wysokości podatków, jakie z sektora trafiają do Państwowej kasy, a także negatywnie wpłynie na branże pośrednio związane z budowlanką, jak AGD, czy meblarstwo.