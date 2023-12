Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Kudowa-Zdrój, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Game Boy Color to ulepszona wersja pierwszej konsoli przenośnej, która osiągnęła ogromny sukces na całym świecie. Nintendo dzięki decyzji o zastosowaniu kompatybilności wstecznej sprawiło, że biblioteka dostępnych tytułów była ogromna i zróżnicowana. Niektóre z nich do dziś określane są jako najlepsze gry tamtego okresu i to przede wszystkim one przyczyniły się do gigantycznej popularności sprzętu Nintendo. Zobacz 7 najlepszych gier na konsolę GBC.

Hotel i restaurację dla ponad 100 gości oddano właśnie w Twierdzy Srebrna Góra. Będzie można przenocować w historycznym miejscu, a całość robi wrażenie. Część pomieszczeń odkopano i oddano do użytku turystom. Na te prace wydano ponad 26 mln zł! Zobaczcie niesamowity efekt potężnej inwestycji w Twierdzy Srebrna Góra. Zobaczcie zdjęcia i film.