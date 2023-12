Tygodniowy przegląd prasy 10.12.2023: Kudowa-Zdrój, 3.12-9.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Urzędnicy z Wrocławia zamknęli aptekę w Wałbrzychu, która działała ponad 20 lat. To kara za ratowanie ludzi w pandemii? ZDJĘCIA, FILM”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Urzędnicy z Wrocławia zamknęli aptekę w Wałbrzychu, która działała ponad 20 lat. To kara za ratowanie ludzi w pandemii? ZDJĘCIA, FILM W jednej chwili urzędnicy z Dolnośląskiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu przekreślili dorobek życia 77-letniego Jerzego Deckerta z Wałbrzycha. Całym sercem oddanego pacjentom, który w branży farmaceutycznej pracuje 55 lat. Bez zarzutu. Do czasów pandemii koronawirusa, kiedy ludzie odbijali się od drzwi zamkniętych przychodni, a on nie zostawił ich bez leków. Dziś nie ma co jeść, za co płacić rachunków, oddał samochód, a lada dzień straci dach nad głową. Jaką "zbrodnię" popełnił, że wymierzono mu najsurowszą karę? 📢 Jest wreszcie porozumienie między Centralnym Ośrodkiem Sportu w Dusznikach-Zdroju oraz gminą w sprawie cennika za korzystanie z obiektów W Dusznikach-Zdroju zawarto porozumienie między Centralnym Ośrodkiem Sportu – Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich, a gminą Duszniki w sprawie cennika i zasad korzystania z obiektów sportowych przez kluby sportowe, szkoły i indywidualnych mieszkańców regionu.

📢 Magiczna zima w Wałbrzychu. Zobaczcie ogrody światła i cudowne świąteczne dekoracje! WIDEO, ZDJĘCIA Tysiące migoczących światełek przed Zamkiem Książ w Wałbrzychu rozświetlających okolicę po zmroku - to robi wrażenie nawet na największym twardzielu. Ogrody Światła w Zamku Książ urzekają każdego, kto je zobaczy. Zwłaszcza teraz, pod śnieżną pierzynką, jest tu wyjątkowo pięknie. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, spieszcie się, ekspozycja nie potrwa już długo!

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb Gabriela Seweryna. Został pochowany swoim ulubionym, czerwonym futrze. Zdjęcia Ostatnia droga 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W pogrzebie głogowiania, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył.

📢 Święta Bożego Narodzenia niebawem. Warto już dziś przygotować się na ten wyjątkowy czas! Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy i radości. Ale też okres związany z wieloma przygotowaniami. W wielu kwestiach mogą wspomóc nas lokalne firmy. Dzięki nim nasz stół będzie pełen smacznych przysmaków, prezenty będą z najwyższej półki, a i my sami będziemy mogli się nieco zrelaksować i zadbać o siebie w tym wyjątkowym czasie. 📢 Tragiczny pożar na Dolnym Śląsku. Ściana zawaliła się na strażaków, więcej rannych i zagrożenie! - wideo - aktualizacja Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna!

📢 Wielka wyprzedaż w sklepie PlayStation. Ponad 2800 gier w dużych przecenach! Sprawdź najlepsze oferty z okazji końca roku Okazje na koniec roku w PlayStation Store właśnie się rozpoczęły. W ofercie sklepu znaleźć można tysiące fantastycznych gier w świetnych cenach, w tym wiele popularnych hitów z takich serii jak Mortal Kombat czy Grand Theft Auto. Wybór jest ogromny, dlatego wybraliśmy dla was najlepsze okazje. Zobacz najciekawsze oferty z wielkiej wyprzedaży w sklepie PlayStation. 📢 Kto nie może sięgać po imbir? Te osoby powinny zrezygnować z herbaty z imbirem i syropów z tą przyprawą. Kluczowe jest dawkowanie Imbir to jeden z najskuteczniejszych surowców leczniczych jeśli chodzi o układ trawienia. Nie każdy może jednak korzystać z cennych właściwości tej przyprawy, zwłaszcza jedzonej na surowo. Wyjaśniamy, na co działa imbir, czy podnosi ciśnienie i czy można go przedawkować. Podajemy możliwe skutki uboczne takiej kuracji, środki ostrożności i przeciwwskazania. Sprawdź też, z czym nie łączyć imbiru.

📢 Jak zmieniło się Vice City w GTA 6? Porównanie miasta w starszej i nowszej odsłonie. Zobacz wygląd miejsc i mapy w GTA 6 i GTA: Vice City GTA 6 zostało oficjalnie zapowiedziane. Na zwiastunie zobaczyć można, że akcja gry będzie w dużej mierze odbywać się w znanym już graczom mieście Vice City. Na filmie widać również kilka miejsc, które gracze mogli podziwiać już ponad 20 lat temu w GTA: Vice City. Zobacz, jak zmieniły się te miejsca i czego można się spodziewać po Grand Theft Auto VI. 📢 Przychodzi Mikołaj do lekarza… Diagnoza może go zaskoczyć! Zobacz, co mówią eksperci o ulubionej postaci najmłodszych – Świętym Mikołaju Przychodzi co roku, ale jak długo jeszcze? Ten postawny jegomość o słusznej tuszy nie wygląda na zdrowego. Gdyby Święty Mikołaj zgłosił się do kardiologa, to by się nasłuchał. Ulubiony bohater dzieci powinien prowadzić się lepiej, by dawać lepszy przykład swoją postacią. Zobacz, jaką by usłyszał diagnozę.

📢 Zwiastun GTA 6 już jest! Kiedy premiera Grand Theft Auto VI? Wiemy dokładnie, kim są główni bohaterowie Szok i niedowierzanie – tak można określić publikacje pierwszego zwiastuna Grand Theft Auto VI. Rockstar Games został zmuszony do zaprezentowania materiału przez wyciek, a gracze szaleją z radości. Wiemy też, kiedy ukaże się GTA 6 i kim są postacie główne. Czy doniesienia się potwierdziły? 📢 Poważny wypadek na DK 3 koło Bolkowa. Kilka osób rannych, uważajcie jest ślisko ZDJĘCIA Uwaga, przez cały weekend panują bardzo trudne warunki na dolnośląskich drogach. W sobotę późnym wieczorem doszło do bardzo groźnego wypadku na Drodze Krajowej nr 3 między Radomierzem i Bolkowem. W Nowych Rochowicach zderzyły się dwa samochody, droga była zablokowana przez wiele godzin, dzisiaj 3 grudnia.

