Tygodniowy przegląd prasy 14.05.2023: Kudowa-Zdrój, 7.05-13.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Przeczytaj, gdzie dostaniesz najlepsze lody w Kudowie-Zdroju. Okres letni niewątpliwie nie może się bez nich obejść. Chyba nikt nie wyobraża sobie słonecznego, gorącego dnia bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są. Zerknij do historii, aby sprawdzić ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Kudowie-Zdroju.

Wspaniały pałac jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, który swą bryłą i wyglądem przyćmiewa z pewnością dziesiątki zespołów pałacowych jest na sprzedaż. Istnieje legenda, że podczas jednej ze swoich wizyt w Polsce ówczesny książę Karol, dziś król Karol III chciał go kupić.

10 maja po godzinie 11.00 w Szalejowie Górnym doszło do pożaru warsztatu stolarskiego. Obecnie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wkrótce podamy więcej informacji.

Mając prawo jazdy kategorii B można poruszać się motocyklami i skuterami o pojemności skokowej do 125 ccm. To doskonała informacja dla osób, które chcą spróbować jazdy jednośladem, ale nie uśmiecha im się odbycie dodatkowego kursu na nową kategorię prawa jazdy. Nie musimy też zdawać egzaminu i poświęcać na to czasu oraz pieniędzy.

9 maja 2023 w południe Sąd Okręgowy ze Świdnicy zebrał się, by ogłosić wyrok we wstrząsającej sprawie dotyczącej zbrodni pary z Kłodzka, którą oskarżono o wykorzystywanie seksualnie trojga dzieci, a także tworzenie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim i zoofilskim z ich udziałem. Na sentencję wyroku nadal poczekamy.