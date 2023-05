Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Kudowie-Zdroju. Polecane miejsca w maju 2023

Jak powstały lody?

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się również nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny, w formie współczesnego sorbetu i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór.

W Polsce najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser został umieszczony w 1783 roku w książce kucharskiej. Wówczas przysmak ten był obecny jedynie na królewskim dworze, po czym zaczął pojawiać się na stołach szlacheckich.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowane były na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Kudowie-Zdroju otwierano przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, dlatego był to deser wyczekiwany cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.