Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Kudowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie od 40 lat zachwyca turystów. To magiczny świat. Możemy tu zobaczyć na własne oczy wszystkie formy występujące w jaskiniach krasowych: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, nacieki grzybkowe, draperie i makarony. To jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, a została odkryta przypadkiem. O jej historii, trasach zwiedzania i cenach biletów wstępu przeczytacie poniżej.

Pędy kwiatowe czosnku, które pojawiają się w czerwcu, to niedoceniane warzywo. Tak zwane strzałki czosnku są jadalne i bardzo smaczne, a można je przygotować na wiele sposobów. Sprawdź, jak wykorzystać pędy kwiatowe czosnku. Polecamy przepis na pesto, pędy gotowane, kiszone i inne pomysły.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Diablo 4 po długim oczekiwaniu już trafiło do graczy, którzy na równi z recenzentami nie mogą się nachwalić najnowszej produkcji Blizzarda. Szczególnie zachwyca w niej postać Lilith, która okazała się idealnym tematem na niesamowity cosplay i to w niejednym wydaniu. Zobacz koniecznie, a sam się przekonasz.

Rada pedagogiczna to organ działający niemal w każdej szkole. Jej zadania regulują przepisy Ustawy prawo oświatowe. Terminy spotkań wyznaczane są przez daną placówkę, jednak w przypadku posiedzeń Rady pedagogicznej na koniec roku szkolnego są one zbliżone. W 2023 roku rada pedagogiczna na koniec roku jest planowana w połowie czerwca. W wielu szkołach już się odbyła. W innych posiedzenie będzie niebawem. Kto jest członkiem rady pedagogicznej? O czym decyduje rada? Czy nauczyciele muszą brać udział w posiedzeniu? Wyjaśniamy.

Crossovery przestały być jedynie chwilową modą. Obecnie są one rozsądną i często wybieraną alternatywą dla tradycyjnych reprezentantów wielu segmentów. Podniesione zawieszenie stało się niezwykle pożądane, a w wielu przypadkach wręcz niezbędne. Dzisiaj porównamy dwa crossovery o wartości około 110-120 tysięcy złotych. Czy Dacia Duster w najwyższej wersji wyposażenia z napędem na cztery koła ma szansę konkurować z większym SsangYongiem Korando?

1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia to zapowiedź zmian, które dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

Od denominacji minęło już ćwierćwiecze, a stare złote niewymienione w latach 90. XX w na nowe najpierw stały się nic niewartymi kawałkami metalu lub papieru, a teraz urosły do rangi poszukiwanego towaru kolekcjonerskiego. Obecnie ich ceny przyprawiają o zawrót głowy! Oto aktualne oferty z Dolnego Śląska z cenami jakie obecnie osiągają ceny banknoty, monety i monety ze szlachetnych kruszców z PRL-u na w popularnym serwisie OLX.

Finalna wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu trwa. Na popularnym kiermaszu w salonie firmowym porcelanę można kupić dużo taniej od wcześniejszych cen wyjściowych. Rabat dotyczy wszystkich produktów. Przedłużono też wyprzedaż na placu przy Krzysztofie. Zostało jeszcze sporo zastawy i serwisów, ale trzeba się spieszyć. Co za ile? Zobaczcie

Groźny pożar w Żarowie pod Świdnicą. Dzisiaj (13 czerwca) rano przed godz. 6.00 strażacy PSP w Świdnicy zostali zaalarmowani o pożarze w zakładach chemicznych w powiecie świdnickim. Na miejscu pracuje 13 strażackich zastępów.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.