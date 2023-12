Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Kudowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Darmowe gry na komputer rozdawane są przez cyfrowe platformy w ramach różnych promocji i akcji, ale nie tylko. Epic Games Store, Steam czy GOG zachęcają w ten sposób konsumentów do dalszych zakupów w ramach ekosystemu, w którym zaoferowana została darmowa gra. Znamy już kilka tytułów, które będzie można dodać do swojej kolekcji bez wydawania pieniędzy w grudniu 2023. Zobacz darmowe gry w świątecznym miesiącu.

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Kudowy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

W Dusznikach-Zdroju Międzyszkolny Klub Sportowy obchodził swoje 50-lecie. To w tym klubie wychowało się wielu polskich medalistów w biathlonie.

Finał konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek coraz bliżej. Poznajcie kandydatki, które już 24-25 listopada powalczą o koronę i tytuł Miss. Zobaczcie ich wyjątkowe zdjęcia. Macie swoje faworytki?