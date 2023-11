Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Kudowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”. 📢 Nowe Podzamcze oficjalnie ukończone. Największy apartamentowiec deweloperski Wałbrzycha gotowy, będzie kolejna inwestycja! Zdjęcia 17 listopada 2023, po dwóch latach budowy, oficjalnie zakończono inwestycję Nowe Podzamcze w dzielnicy Podzamcze w Wałbrzychu. Firma PCG Deweloper ma jeszcze do sprzedania w tym apartamentowcu mieszkania z bajecznymi widokami i już planuje kolejną inwestycję, tym razem w innej dzielnicy Wałbrzycha. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego zakończenia budowy apartamentowca Nowe Podzamcze.

📢 Bardzkie pierniki - lokalne dobra na świąteczny stół. Ruszyły prace nad wypiekami według dawnych, tradycyjnych receptur! Manufaktura Bardzkie Pierniki Magdaleny Topolanek rozpoczęła już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W ofercie pojawią się specjalne wyroby, które są dostępne tylko w okresie świątecznym.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa atrakcja w Twierdzy Kłodzko. Na tej historycznej strzelnicy będzie można sprawdzić celność! Ruszyła budowa strzelnicy historycznej w Twierdzy Kłodzko. Amatorzy strzelectwa już w styczniu będą mogli sprawdzić swoje umiejętności i celność.

📢 Wybuch gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Podczas prac został uszkodzony gazociąg ZDJĘCIA Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

📢 Karpie Milickie na Święta Bożego Narodzenia są właśnie odławiane i sortowane. Ile będą kosztować w tym roku? FILM, ZDJĘCIA Gorący czas na Stawach Milickich, największych stawach hodowlanych w Polsce i Europie. Trwa spuszczanie wody i odłowy ryb na Święta Bożego Narodzenia. Są sortowane i umieszczane w specjalnych zbiornikach zwanych przesadkami. Dzięki temu na wigilijnych stołach nie będą miały zapachu i smaku mułu. Karpie milickie to czołówka ryb handlowych w Polsce. Są hodowane ekologicznie i mają pełną swobodę. Pływają w stawach, które zajmują po kilkaset hektarów. A odławiane są niemal tak, jak to robili rybacy w XIX w. 📢 Rurki są już niemodne! Spodnie w stylu Agaty Kornhauser-Dudy to hit. To idealny model dla pań 50 plus Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów.

📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia!

📢 Wypadek śmiertelny na DK 5 w powiecie świdnickim. Nie żyje 68-letni pasażer, trzy osoby w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

📢 Najsłodszy Michał Figurski i inni. U tych znanych Polaków zdiagnozowano cukrzycę. Zobacz, jak dowiedzieli się o chorobie Cukrzyca, choć brzmi słodko, słodka wcale nie jest. Szacuje się, że na cukrzycę w Polsce choruje ponad 2 miliony ludzi, z czego nawet 25 proc. o tym nie wie. Nieleczona może doprowadzić do wielu uszkodzeń. Przywołujące miłe skojarzenia słowo w nazwie swojej fundacji wykorzystał Michał Figurski. „Najsłodsi” mówią o cukrze bez cukru. Zobacz, którzy znani Polacy zmagają się z cukrzycą.

📢 Nietypowe interwencje strażaków z Wałbrzycha i regionu: Wypadek grzybiarza, kobieta w rzece, niechciani goście na dachu i w kurniku Listopadowy weekend 10-12 listopada 2023 obfitował w nietypowe wypadki na terenie Wałbrzycha i regionu. Strażacy ratowali grzybiarza, który doznał w lesie urazu oraz kobietę, która wpadła do rzeki. Ratownicy z Żarowa musieli wejść na dach by ratować zbiega, a mieszkanka Starych Bogaczowic (powiat wałbrzyski) miała niemile widzianego gościa w kurniku.

📢 Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Kudowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Największa inwestycja deweloperska w Wałbrzychu ukończona! Widoki z apartamentowca przy Alei Podwale urzekają - zdjęcia, wideo!”?

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej