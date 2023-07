Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Kudowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tańszy wypoczynek i podróże - jak z nich skorzystać? ”?

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tańszy wypoczynek i podróże - jak z nich skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów? 📢 Przystanek kolejowy Jedlina-Zdrój Centrum na trasie Wrocław - Świdnica jednym z najpiękniej położonych w Polsce ZDJĘCIA, FILM Już od ponad miesiąca funkcjonuje przystanek Jedlina centrum. To nowo oddana inwestycja, długo wyczekiwana przez mieszkańców Jedliny-Zdroju, ale nie tylko. Po wielu latach udało się w końcu otworzyć przystanek Jedlina - Zdrój Centrum na linii kolejowej, która uchodzi za najpiękniejszą w Polsce.

📢 Tęsknisz za ciszą w mieszkaniu? Zamontuj panele akustyczne, a zapomnisz o głośnym sąsiedzie w bloku Codziennie jesteśmy narażeni na wiele dźwięków, które mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Nawet we własnym mieszkaniu możemy zmagać się z uporczywym hałasem dobiegającym zza ściany sąsiadów. Uporczywy płacz dziecka, szczekanie psa lub głośna muzyka – to częste sytuacje w budownictwie wielomieszkaniowym. Dlatego coraz więcej osób poszukuje skutecznych rozwiązań, które pozwolą im cieszyć się spokojem i ciszą w swoim własnym mieszkaniu. Jednym z popularnych i efektywnych sposobów na wyciszenie wnętrza jest zastosowanie paneli akustycznych.

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Firletka kwiecista ozdobi słoneczną rabatę i nie będzie trzeba jej podlewać. Sprawdź, jak uprawiać tę roślinę Firletka kwiecista jest nieco niedocenianą rośliną, a ma wiele zalet. Wygląda pięknie i ciekawie, bo ma nie tylko ładne kwiaty, ale też atrakcyjne łodygi i liście o oryginalnym, srebrzystym kolorze. Ta roślina idealnie nadaje się na słońce, dobrze znosi też suszę. Radzimy, jak uprawiać firletkę kwiecistą.

📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem. 📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

📢 Prawie 2 tony nielegalnego tytoniu na prywatnej posesji pod Kłodzkiem. Straż graniczna zlikwidowała nielegalną wytwórnię Mieszkaniec powiatu kłodzkiego otrzymał zarzut nabywania, przechowywania i przewożenia wyrobów akcyzowych nielegalnego pochodzenia. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy straży granicznej. W schowkach na swojej posesji i w busie miał prawie 2 tony tytoniu. 📢 25-lecie powodzi w Szczytnej, Dusznikach-Zdroju i Polanicy - Zdroju. W powiecie kłodzkim, zginęło 9 osób FILM W sobotę, 22 lipca w Szczytnej odsłonięta została tablica upamiętniająca powódź, która nawiedziła tę miejscowość 25 lat temu. W ramach wydarzenia zaprezentowana została także wystawa fotografii ukazująca skutki klęski żywiołowej, w wyniku której życie straciły dwie osoby. Szczegóły w załączonym filmie.

📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

📢 Samochód zjechał z drogi, osoby zakleszczone na DK nr 8. Poszkodowana 47-letnia pasażerka W poniedziałkową noc, 24 lipca doszło do wypadku na drodze krajowej nr 8 w powiecie ząbkowickim. Strażacy uwalniali osoby zakleszczone w pojeździe. Jako pierwsi pomocy udzielili kobietom policjanci wracający do domu z uroczystej promocji oficerskiej. 📢 Płoną lasy pod Wałbrzychem, wśród pożarów podpalenie. Co z zagrożeniem pożarowym na Dolnym Śląsku? Ostatnie upały dały się we znaki mieszkańcom regionu. Ściółka w lasach wyschła i o pożar łatwo. Strażacy z Wałbrzycha i powiatu w ostatnim czasie gasili pożary lasów w niedostępnym terenie górskim, niestety nie wszystkie te zdarzenia są przypadkowe. Sprawdziliśmy, w jakich rejonach Dolnego Śląska leśnicy ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym. 📢 Rabkoland liczy już 35 lat. „To miejsce, które wychowało wiele pokoleń” Kiedyś mały lunapark z olbrzymimi aspiracjami, a dziś jeden z najpopularniejszych rodzinnych parków tematycznych w Polsce. Historia Rabkolandu, który obchodzi 35-lecie istnienia, to wyjątkowa opowieść o determinacji i odważnych decyzjach. To także dowód na to, że pasja do działania pomaga rozwinąć skrzydła.

📢 Mała Prowansja na Dolnym Śląsku czyli Lawendowy Ogród w Kamieńcu w powiecie kłodzkim W Kamieńcu, w gminie Kłodzko, powstał Lawendowy Ogród. To rodzinny biznes zrodzony z miłości do kwiatów. W sezonie funkcjonuje codziennie między godziną 12.00 a 18.00. Na miejscu można zaopatrzyć się także w produkty tworzone z lawendy, w soki, susz, a firma zamierza rozwijać się wchodząc w produkcję olejków i hydrolatów. To już kolejne takie miejsce w powiecie kłodzkim, które jest jak Mała Prowansja. Więcej w materiale wideo. 📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie.

📢 Pierogowe Love w Jugowie. Miłośnicy pierogów mieli raj na ziemi ZDJĘCIA, FILM Już po raz piąty w Jugowie na terenie siedziby Nadleśnictwa Jugów odbyło się Pierogowe Love. Impreza, w której Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy Nowa Ruda prezentują pierogi podawane na różne sposoby i konkurują w tym, które są najlepsze i najciekawsze pod względem smaku. 📢 Zoo w Łącznej z nowymi atrakcjami. Będą dwie nowe strefy tematyczne. Otwarcie w lipcu 2023 ZDJĘCIA, FILM Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej.

