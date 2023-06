Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Kudowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kudowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wakacje w Grecji to o wiele więcej niż ateński Akropol, białe domki na Santorini czy jazda quadami po Krecie. Do kraju należy wiele wysp, do których większość turystów nigdy nie dociera. To prawdziwe ukryte skarby Morza Śródziemnego, pełne atrakcji i cudów przyrody. Jednym z nich jest Kefalonia, wyspa pięknych plaż, niesamowitych jaskiń, wodnej zabawy i pysznego wina. Zapraszamy do przewodnika po najlepszych atrakcjach tego mało znanego zakątka Grecji.