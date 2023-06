Czerwiec w Kudowie-Zdroju: Przegląd prasy z maja 2023 w Kudowie-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment.

Dobiega końca remont Zalewu w Radkowie, jednego z ładniejszego w regionie. Jak obiecuje burmistrz gminy, Jan Bednarczyk jeszcze w czerwcu Zalew Radkowski powinien zostać otwarty. Będą nowe atrakcje, m.in. dwa oddzielne kąpieliska i potężna zjeżdżalnia wodna. Inwestycja pochłonie 5 mln zł, jest dofinansowana ze środków rządowych z Polskiego Ładu. Zobaczcie, co dla was mamy!

Otrzymaliśmy od Czytelnika szokujące filmiki, na których widać, jak w Głuszycy w powiecie wałbrzyskim grupa ludzi bije łopatami młodego byka. Zwierzę jest okładane wściekle po głowie i korpusie. Na łące pojawia się też samochód w typie SUV, którego kierowca kilka razy wjeżdża w młode zwierzę samochodem. - To niedopuszczalne, absolutnie odstaje od kanonu poskramiania zwierząt - mówi nam Jarosław Bereźnicki, doświadczony hodowca spod Wrocławia.

W sobotę 13 maja w Legnicy grupa dzieci znalazła zbezczeszczone ciało. Już wiadomo do kogo należy, zatrzymano również sprawców tej makabrycznej zbrodni, dziesięć dni po znalezieniu zwłok.

Tych bezwzględnych morderców poszukuje cała polska policja. Są też z naszego regionu, jednak mogą ukrywać się wszędzie. Jeśli znacie miejsce pobytu któregokolwiek z nich natychmiast dzwońcie pod numer 112. Oni nie będą mieli litości. Zabili raz mogą to zrobić ponownie.

10 maja po godzinie 11.00 w Szalejowie Górnym doszło do pożaru warsztatu stolarskiego. Obecnie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wkrótce podamy więcej informacji.

Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

