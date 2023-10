Tygodniowy przegląd prasy 15.10.2023: Kudowa-Zdrój, 8.10-14.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Przegląd tygodnia: Kudowa-Zdrój, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

Podpalił swoje mieszkanie w budynku wielorodzinnym w Zagórzu Śląskiem w powiecie wałbrzyskim stwarzając zagrożenie dla wielu osób. 49-letni lokator z piekła rodem trafił do aresztu, choć niewykluczone, że zamiast do więzienia, trafi do innego zakładu zamkniętego.