Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Kudowie-Zdroju?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kudowy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Za nimi pierwsze zawody rowerowe! Kilkudziesięciu młodych rowerzystów rywalizowało w Starej Kopalni - zobaczcie zdjęcia ”?

Przegląd czerwca 2024 w Kudowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Za nimi pierwsze zawody rowerowe! Kilkudziesięciu młodych rowerzystów rywalizowało w Starej Kopalni - zobaczcie zdjęcia 29 czerwca 2024 ponad 60 dziewcząt i chłopców rywalizowało w zawodach pod hasłem "Z rowerem po Aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli Festiwal Rowerowy 2024". Na terenach zielonych przy Starej Kopalni w Wałbrzychu wielu z młodych sportowców wystąpiło po raz pierwszy przed publicznością. Czy znajdzie się wśród nich kolejna Maja Włoszczowska? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ofiara ataku mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Mateusza Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji.

📢 Wybieramy "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024". Poznaj wszystkie kandydatki i zagłosuj na swoją faworytkę! Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Prasówka lipiec Kudowa-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Kudowy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne! AKTUALIZACJA Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Kudowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejny Sukces Opery Wrocławskiej: Tłumy na Koncercie Święta Muzyki przed budynkiem Opery Wrocławskiej. Zobaczcie zdjęcia!”? 📢 Kolejny Sukces Opery Wrocławskiej: Tłumy na Koncercie Święta Muzyki przed budynkiem Opery Wrocławskiej. Zobaczcie zdjęcia! 21 czerwca, z okazji Święta Muzyki, Opera Wrocławska zaprosiła mieszkańców miasta oraz turystów na wyjątkowy, otwarty koncert przed budynkiem opery na ulicy Świdnickiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, które wypełniły ulicę, aby posłuchać słynnych fragmentów muzycznych i arii z najbardziej znanych oper, takich jak „Carmen” i „Traviata”.

📢 Uwaga, silne burze kierują się do Wałbrzycha - ostrzega łowca burz! Alerty potwierdzają gradobicie i zagrożenie. Superkomórka zbliża się! Proszę ostrzec ludzi, do Wałbrzycha i Jeleniej Góry nadciągają burze, które będą siać spustoszenie. Przewidywany jest nawet 10 cm grad! - alarmuje Hubi Storm Hunter, łowca burz. Alerty pogodowe potwierdzają zagrożenie. A portale meteo prześcigają się w ostrzeżeniach. Zamknijcie okna, znajdźcie bezpieczne miejsce. 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu uroczyście otwarta. Jest jak wieża Eiffla - przekonuje Urząd Miasta w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

📢 Areszt dla właścicieli złomowiska z Wałbrzycha. Policjanci zabezpieczyli warte 1,8 mln zł samochody Blisko dwa miliony złotych są warte luksusowe samochody, które zabezpieczyła policja w Wałbrzychu. Należą do właścicieli złomowiska na Sobięcinie, którym zarzucono zlecenie podpalenia ciężarówek w Wałbrzychu na innym złomowisku przy ul. Długiej. Pisaliśmy o tym pożarze dwa lata temu. Wybuchł w nocy 18 czerwca 2022 roku, obudził mieszkańców Piaskowej Góry, a wystrzały opon i wybuchy słychać było w całej okolicy. Zatrzymani to ci sami ludzie, którzy są także podejrzani o terroryzowanie ludzi kwasem masłowym. W Wałbrzychu i okolicy uchodzą za gangsterów. 📢 Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi w Boguszowie-Gorcach! To obiekt z 1787 roku. Zobaczcie zdjęcia Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że według map, to wejście do sztolni 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, a także uwielbiany przez Dolnoślązaków wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej z kanału Wyprawy Leona! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z zabytkowej sztolni znajdującej się w podziemiach Boguszowa - Gorc.

📢 Ogromny wysyp grzybów w Zagórzu Śląskim i okolicy, zobaczcie zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał Pan Radek w grupie w mediach społecznościowych poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory z soboty i niedzieli (16 czerwca). Niektórzy aż nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół mówią jedno - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie

📢 Wielki Piknik Rekon 2024 we Wrocławiu: Pojazdy Służb Mundurowych i Sprzęt Militarny na Wyciągnięcie Ręki Wrocław, 15 czerwca 2024 - W sobotę we Wrocławiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które przyciągnęło miłośników militariów i historii z całego kraju. Rekon 2024, zorganizowany w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej, oferował niezapomniane wrażenia i możliwość zobaczenia z bliska różnorodnego sprzętu używanego przez służby mundurowe.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Kudowa-Zdrój, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rustica - folkowy wieczór na letniej scenie starego klasztoru we Wrocławiu. Wieczór legend, baśni oraz fantastycznej muzyki!”? 📢 Piorun uderzył koło turystów w Izerach! 13 osób w szpitalu, w tym grupa dzieci. Wszyscy ewakuowani do Świeradowa - Zdroju AKTUALIZACJA W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

📢 Policjanci z Dolnego Śląska oddali hołd Mateuszowi Sitko, zabitemu żołnierzowi, który strzegł polsko-białoruskiej granicy Dzisiaj o godzinie 12:00 policjanci z całego Dolnego Śląska oddali hołd Mateuszowi Sitko, żołnierzowi który padł ofiarą bandyckiego ataku na granicy polsko - białoruskiej. To wyraz solidarności służb mundurowych, które dbają o bezpieczeństwo na terenie Polski. W całym kraju od wielu dni mieszkańcy zapalają znicze ku pamięci poległego żołnierza.

📢 Oto zakamarki wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Co tam można zobaczyć? Mamy zdjęcia Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.

📢 Strefy kibica Euro 2024 we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil. 📢 9 najważniejszych atrakcji Budapesztu. Miejsca, które trzeba zobaczyć podczas wizyty w stolicy Węgier Już 15 czerwca Węgrzy zmierzą się w meczu ze Szwajcarami w ramach Euro 2024. Jeśli planujesz odwiedzić z tej okazji stolicę Węgier, sprawdź, co zobaczyć w Budapeszcie. Za sprawą swoich wyjątkowych zabytków i architektury, miasto przyciąga miliony turystów z całego świata, jest także popularnym kierunkiem wojaży wielu Polaków. Zobacz listę 9 najważniejszych atrakcji, które warto zobaczyć bez względu na to, ile czasu planujesz spędzić w Budapeszcie.

📢 Najlepszy syrop z mięty z przepisu mojej mamy. Pyszny i orzeźwiający. Sprawdzi się na niestrawność, ból brzucha i zaparcia Mrożony lub na ciepło, do lemoniady, koktajli, deserów czy herbaty. Syrop z mięty świetnie orzeźwi, usprawni trawienie, złagodzi ból brzucha, wzdęcia, mdłości. Do tego poprawi nastrój, doda energii i zrelaksuje. Syrop miętowy jest pyszny i uwielbiają go nawet dzieci. Wypróbuj prosty przepis na tani i zdrowy syrop z mięty.

📢 Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia. Ale już można się kąpać w zalewie w Radkowie i korzystać z wodnego toru zabaw Ninja! Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą!

