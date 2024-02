Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Kudowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Marcin Ślipko, geodeta z wsi Snowidza w powiecie jaworskim, zajmujący się hobbystycznie astrofotografią, uchwycił na zdjęciu konstelację Oriona nad Śnieżką i Domem Śląskim. To ujęcie zachwyciło naukowców z NASA, którzy ogłosili je Astronomicznym Zdjęciem Dnia. Do tej pory takie wyróżnienie spotkało tylko 10. Polaków. Dziennie ubiegają się o nie tysiące astrofotografów. Na stronę NASA z tymi zdjęciami wchodzi ponad milion użytkowników.

Jeśli zastanawiacie się, czy przyjdzie do Was mandat z fotoradaru przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu za przekroczenie prędkości, to odpowiadamy. Nie przyjdzie. Urządzenie, które zainstalowano tu w grudniu nie działa. Nigdy nie działało i nigdy nie było wpięte do systemu. Ale będzie. Dziś działa prewencyjnie i odstraszająco. I słusznie, bo w tym miejscu często dochodziło do potrąceń i wypadków przez nadmierną prędkość.

Śmiertelny wypadek koło Wrocławia z udziałem motocyklisty miał miejsce w poniedziałek (5 lutego). Na drodze wojewódzkiej numer 395 mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przepust. Pomimo reanimacji, nie udało się uratować jego życia.