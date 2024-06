Wybory w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze w Kudowie-Zdroju. Gdzie można głosować?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lokale wyborcze w Kudowie-Zdroju - lista

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA

Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Głosowanie w wyborach europejskich

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.