Trasy rowerowe do 19 km od Kudowy-Zdroju. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Kudowy-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Kudowy-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Kudowy-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Dystans: 60,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 473 m

Suma podjazdów: 1 433 m

Suma zjazdów: 1 433 m Michal poleca trasę rowerzystom z Kudowy-Zdroju Góry Stołowe przylegają do Kotliny Kłodzkiej. Większa ich część znajduje się na terytorium Czech. To pasmo górskie jest ewenementem przyrodniczym w naszym kraju. Jest przykładem strukturalnej rzeźby terenu. Wynika ona z poziomego ułożenia piaskowca. To erozja, niszcząc skały piaskowcowe, wyrzeźbiła skalne miasta, maczugi i formy skalne, najczęściej nazywane od kształtów, które przypominają („Głowa Murzyna”, „Wahadło”, „Żółw” i wiele innych). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych ze swoimi skalnymi miasteczkami i skalnymi grzybami przyciąga miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Znajdziemy tutaj doskonałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Na bazę wypadową wybraliśmy Radków, bowiem stąd w rejony, które chcieliśmy zobaczyć łatwo dostać się „Droga Stu Zakrętów”, która dla rowerzystów jest również atrakcją. Kemping znaleźliśmy blisko Zalewu Radkowskiego. W Radkowie można też odwiedzić rynek z ratuszem i ciekawy kościół z wieżą na prezbiterium pod wezwaniem św. Doroty. Jednym z ciekawych miejsc na naszej trasie jest Strzeliniec. Niestety rowery musimy zostawić na parkingu, bowiem na najwyższy szczyt Gór Stołowych wiedzie tylko pieszy szlak czerwony. Znajdują się tutaj tarasy widokowe skąd można podziwiać głębokie szczeliny skalne – najgłębsza ma około 100 metrów. Biegnie tędy dydaktyczna „Ścieżka Skalnej Rzeźby”, warto odwiedzić też historyczne schronisko. Wracamy do „krętej drogi” i jedziemy w kierunku Karłowa. Za tą wioską mijamy Białe Skały. Mają one jasną barwę z powodu znacznej zawartości kwarcu. Raj dla wspinaczy. My je tylko podziwiamy z daleka i kierujemy się na Kudowę- Zdrój. W pijalni uzupełniamy zapasy wody w organizmie:). Teraz udajemy się do Kudowej Czermnej, aby zobaczyć najcenniejszy obiekt jaki się tutaj znajduje – Kaplicę Czaszek. Staliśmy w dość długiej kolejce, aby dostać się do środka, ale było warto. Na ścianach i w krypcie zobaczyliśmy tysiące czaszek i piszczeli. Zostały one tutaj zgromadzone przez księdza w roku 1776, który wydobył je z zapomnianych mogił wojennych i godnie pochował. W końcu osiągnęliśmy cel dzisiejszej wycieczki – Błędne Skały. To ławica piaskowca uformowana w labirynt. Zwiedzaliśmy go pieszo, idąc wytyczonym jednokierunkowym szlakiem. Przeciskamy się przez szczeliny, spacerujemy tunelami. Ciemno, chłodno i wilgotno – mamy wrażenie, że jeśli zejdziemy ze szlaku to się zgubimy. Ciekawe i tajemnicze miejsce – bardzo polecam. Robi się bardzo późno – wsiadamy na rowery by zdążyć przed zmrokiem dojechać do Radkowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Karłowa do Kudowy i spowrotem (drogą 100 zakrętów) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 32,87 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 493 m

Suma podjazdów: 1 071 m

Suma zjazdów: 984 m Rowerzystom z Kudowy-Zdroju trasę poleca Mar-ek Spokojna (głównie asfalt) ale wymagająca trasa ze względu na duże różnice wysokości. Szczególną przyjemność można mieć na 2 odcinkach: z parkingu do Blędnych Skał - cały czas pod górę, chwilami stromo (ok. 20 minut). z Kudowy Zdroju do Karłowa - 10 km wyłącznie stromo pod górę drogą 100 zakrętów (ok. 1,5 h).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Broumovskie Ściany i Ostasz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,66 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 291 m

Suma podjazdów: 1 150 m

Suma zjazdów: 1 140 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Kudowy-Zdroju

Dziś w sumie rowerowo piesza wycieczka w czeskie stołowe góry . Wyruszam z parkingu z Bożanowa , tego z widokiem na Korunę . Zwykle jest tu miejsce aby zaparkować auto . Dziś musiałem pokombinować , ale udało się . Niewielkie śniadanie i ruszam szlakiem rowerowym wokół Boromoskich Ścian . Na razie nie ma tu większych przewyższeń . Droga dość wygodna w większości asfaltowa lub szutrowa , lekko zacieniona co przy dzisiejszej pogodzie jest dość ważne . W okolicy pensjonatu Amerika ponownie dość ruch , ale na trasie nie ma zbyt wielu turystów . Podążam w stronę Ostasz , skalnego miasta w okolicy miejscowości Police nad Metuji . Ostasz to niewielkie skalne miasto . Wstęp za darmo .W sezonie płatny parking . Prze wejściem na trasę można coś zjeść . Są tu także bezpłatne , przyzwoite toalety . Ja przypinam rower i pieszo ruszam niebieskim szlakiem w kierunku szczytu Ostasz . W dolnych częściach skalnego miasta jest trochę zwiedzających , ale im wyżej tu bardziej pusto . W końcu wędruje zupełnie sam . Miejsce warte odwiedzenia jeśli akurat jesteśmy gdzieś w okolicy. Wracam i ruszam dalej w kierunku Polic . Na rynku jest tu mała cukiernia , dają całkiem fajną kawę , można wybrać także jakieś całkiem smaczne ciasto . To wszystko tylko 55 koron . Przy okazji można podziwiać ładnie odnowiony rynek miasta a i przyjrzeć się miejscowym , którzy dość licznie odwiedzają to miejsce. Teraz już tylko męczący podjazd do Suchego Dul i zjazd w kierunku Bożanowa . Od Panuv Kriż jazda bez dobrych hamulców może być problematyczna .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Okrążenie Gór Stołowych Stopień trudności: 3.0

Dystans: 108,92 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 1 427 m

Suma zjazdów: 1 430 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Kudowy-Zdroju

Dziś ruszam trasą rowerową nr 4020, która okrąża Góry Stołowe. Trasa w połowie biegnie po polskiej, a w połowie po czeskiej stronie.

O ile u nas trudno znaleźć jakiekolwiek oznaczenia, to po stronie czeskiej nie ma już takich wątpliwości. Trasa w całości przebiega po mało uczęszczanych trasach asfaltowych. Przez około 80 km spotkamy tu trudne podjazdy i dające trochę oddechu zjazdy .

Na 75. km łapie mnie burza i silny opad gradu. Skracam więc planowaną trasę i dziwnymi drogami dojeżdżam do parkingu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Okrążenie Broumovskie Steny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,92 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 402 m

Suma podjazdów: 1 294 m

Suma zjazdów: 1 293 m Trasę rowerową mieszkańcom Kudowy-Zdroju poleca Januszek_44

Okrążenie wokół Broumovskich Sten wynosi około 52 km, trasę trochę zmodyfikowałem. Pomimo niewielkiego dystansu przewyższenia sporawe, bo prawie 1500 m, na większym odcinku trasy spokój i cisza, o tej porze roku brak tłumów rowerzystów, trochę pieszych w miejscach atrakcyjnych.

Nawiguj

