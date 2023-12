Spacer do 67 km od Kudowy-Zdroju. Pomysły spędzenie czasu w weekend 16 - 17 grudnia

Ścieżki spacerowe w pobliżu Kudowy-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 67 km od Kudowy-Zdroju, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa ULTRA jest przygotowana dla zawodników ceniących sobie wyzwania lub z doświadczeniem w biegach górskich. Trasa to "tylko" 35 kilometrów ale suma przewyższeń na poziomie ponad 3000 metrów, sześć wzniesień powyżej 1.200 metrów na trasie biegu czyni go niezwykle wymagającym. Liczne podbiegi, "okna widokowe", zmiany krajobrazu przy przejściu z regla dolnego do górnego, zaleziona znacząca część trasy sprawiają, że będą to także niezwykle atrakcyjne zawody. Poniżej mapka oraz schemat przewyższeń dla trasy ULTRA. (mapa oraz profil biegu mogą ulec nieznacznej korekcie co wynika z faktu, iż dopiero w miesiącu marcu odpowiednie służby określą możliwość odblokowania jednego ze szlaków nie w pełni dostępnego z uwagi na zalegające na nim drzewa).

23 maja wybrałem się na Łysą Górę. Na Przełęcz Widok wjechałem autobusem. Spacer (Nordic Walking) do Mikrostacji Sportów Zimowych i Letnich. I dalej do Jeleniej Góry przez Górę Szybowcową. Trasa piękna - niezwykle widokowa. Nawiguj

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to.

Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.