Przegląd prasy Kudowa-Zdrój 28.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kudowie-Zdroju

Prasówka Kudowa-Zdrój 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Szukasz prężnie rozwijającego się miasta na Dolnym Śląsku, by tam zamieszkać? Wbrew ogólnemu trendowi demograficznej zniżki, są w naszym regionie miasta, w których przybywa mieszkańców i miejsca pod tym względem stabilne. Które to? Wskazuje to najnowsza "Prognoza ludności na lata 2023-2060" GUS. Przedstawiamy 15 najwolniej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich oraz te które rosną. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady urosną niemal o połowę! Oto one.