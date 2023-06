Przegląd prasy 2.06.2023 Kudowa-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kudowy-Zdroju

Mała Bystrzyca Kłodzka stała się wielkim planem filmowym dla filmu o Krystynie Skarbek, polskiej agentce brytyjskiego wywiadu. Od kilku dni mieszkańcy małej miejscowości, która gra francuskie miasteczko, żyją właśnie zdjęciami do filmu The Partisan, które potrwają do 4 czerwca. Krystyna Skarbek była jak James Bond w spódnicy. W Siennej na Czarnej Górze producenci filmu opowiedzieli o zdjęciach podczas konferencji prasowej z aktorami.