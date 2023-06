Przedszkola w Kudowie-Zdroju w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w starej formie, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Kudowie-Zdroju?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce ważna w rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch będąc w przedszkolu nabiera umiejętności życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.