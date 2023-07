Prasówka z Kudowy-Zdroju 10.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku sprawił, że kto żyw uciekał nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybrało Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie. Na miejscu spotkaliśmy nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Poniedziałek, 10 lipca nie przyniesie ochłody, wręcz przeciwnie. Upały zapowiadane są na cały tydzień. Zobaczcie zdjęcia.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kudowy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbardziej niebezpieczne przestępczynie Dolnego Śląska. To ich poszukują listem gończym za akty przemocy!”?

Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.