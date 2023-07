Prasówka Kudowa-Zdrój 18.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kudowie-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?