Pizzerie, które warto odwiedzić w Kudowie-Zdroju. To są polecane miejsca w maju 2024

To rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Najczęściej są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. W trakcie wyrabiania ciasta dodaje się mniejszą ilość wody i odrobinę tłuszczu. Pizza rzymska wypiekana jest w niższej temperaturze, w 350 stopniach, przez około 3 minuty. Z pewnością jest podawana w pizzeriach w Kudowie-Zdroju.

Pizza bianka

To rodzaj pizzy do którego nie używa się sosu pomidorowego. Jest ona posmarowana sosem na bazie krowiego mleka. Dodatki to: brokuły, szpinak, pieczarki, cukinia, papryka, ostre papryki, a także mięso, np. kurczak. Nie może też zabraknąć sera, najczęściej długodojrzewającego i pleśniowego. Ciasto jest bardziej chrupiące, a podczas wyrastania potrzebuje więcej czasu.