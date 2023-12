Nordic walking do 67 km od Kudowy-Zdroju. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 16 - 17 grudnia

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w okolicy Kudowy-Zdroju? Z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać w okolicy Kudowy-Zdroju na nordic walking. Tym razem wybraliśmy szlaki w odległości do 67 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w pobliżu Kudowy-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 67 km od Kudowy-Zdroju. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo nadaje się również dla Ciebie. Przed marszem upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Kudowie-Zdroju. W sobotę 16 grudnia według prognozy pogody ma być 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 2°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Twierdza Kłodzko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,95 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 1 539 m

Suma zejść: 1 555 m Trasę do marszu z Kudowy-Zdroju poleca Pana79

Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko wspólnie z małżonką.Najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce, zachęca do odwiedzenia swoją tajemniczością i ogromem. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty oraz wraz z przewodnikiem przejść podziemnym chodnikiem minerskim. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na Kłodzko i całą Kotlinę.

Kłodzkie fortyfikacje są jednym z najlepiej zachowanych XVII-XVIII wiecznych systemów obronnych. Budowle obronne zajmują obszar o powierzchni ponad 30h., na który składają się Twierdza Główna oraz fort posiłkowy Owcza Góra po drugiej stronie rzeki. Spoglądając na twierdzę od strony Rynku widzimy tylko jej niewielką część. Dopiero przekraczając fosę i wchodząc do warownej budowli porażeni jesteśmy jej ogromem. POLECAM !!!!

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Kudowie-Zdroju

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Duszniki Zdrój - Homole - Grodziec - Skałki Łężyckie - Narożnik -Skały Puchacza Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,21 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 329 m

Suma podejść: 805 m

Suma zejść: 810 m Trasę nordic walking mieszkańcom Kudowy-Zdroju poleca Januszek_44

Góry Stołowe najczęściej kojarzą się ze Szczelińcem Wielkim, Błędnymi Skałami. Dziś na początek wybrałem mniej uczęszczaną trasę. Samochód zostawiam na niestrzeżonym parkingu koło stacji benzynowej. W tym miejscu też zaczyna się czerwony szlak. Od samego początku wiedziałem, że trasa będzie błotnista. Dodatkowo w wielu miejscach szlaki rozjeżdżone zostały przez auta. Idzie się więc ciężko, a i pogoda jest nie najlepsza.

Dochodzę do ruin zamku Homole. Niewiele już z tego pozostało, ale takie miejsca mają swoją magiczną siłę. Zatrzymuję się na chwilę i wracam na szlak. Teraz szlak wiedzie na szczyt Grodczyna / Grodźca. I tu droga także błotnista, rozjeżdżona. Na szczycie wieża telewizyjna. Przy takiej mgle nie wiem nawet, czy jest to dobry punkt widokowy.

Schodzę teraz w kierunku małej osady Kulin. Jest jeszcze dość wcześnie i cała osada jest uśpiona. Tutaj szlak zielony, którym kontynuuję marsz, powinien skręcić z głównej drogi. Niestety kręcę się w koło, pola pogrodzone przy pomocy pastuchów elektrycznych. Idę więc według wskazań GPS-a. Udaje mi się pokonać elektryczne zapory, wyczuć w szczerym polu, gdzie może przechodzić szlak i tak dochodzę do lasu, gdzie są już jakieś oznaczenia. Widać, że ten szlak jest rzadko uczęszczany.

Dalej kontynuuję marsz wzdłuż ściany lasu. Pomimo mgły łąki w tym rejonie robią niesamowite wrażenie. Dodatkowo trochę się przejaśnia. Urok tej wędrówki psuje odbywające się w okolicy polowanie, czuję się trochę jak na strzelnicy.

Mijam jednak te niedogodności i dochodzę do Łużyckich Skałek. Tutaj zaczyna przebijać słońce i to przepiękne miejsce oglądam w całej krasie.

Teraz dochodzę do drogi asfaltowej, którą dochodzę do drogi głównej Kudowa Karłów. Kilkaset metrów i jestem przy małym leśnym parkingu. Kontynuuję marsz niebieskim szlakiem, który tutaj jest rewelacyjnie oznaczony. Jest to jedno z częściej uczęszczanych miejsc w Górach Stołowych. Dobrze, że pogoda się poprawiła, więc mogę podziwiać piękne widoki na okoliczne góry.

Ruszam dalej w kierunku Skał Puchacza.

Skały Puchacza (730 m n.p.m.) stanowią odsłonięte kilkudziesięciometrowe urwisko skalne, będące poeksploatacyjnym wyrobiskiem pozostałym po dawnym kamieniołomie piaskowca. Został on uruchomiony w drugiej połowie XIX wieku i czynny był do II wojny światowej. Na krawędzi urwiska znajduje się punkt widokowy z panoramą na Obniżenie Dusznickie, Góry Bystrzyckie, Orlickie, Wzgórza Lewińskie oraz na Urwisko Batorowskie.

Dość stromym zejściem (w jednym miejscu nawet założono łańcuchy) schodzę do parkingu w Dusznikach Zdroju.

Kończę ten dzień w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach.

Miałem trochę szczęścia, dziś był dzień bezpłatnego zwiedzania.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łysa Góra - Zabobrze Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,76 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 361 m

Suma podejść: 135 m

Suma zejść: 470 m Amatorom nordic walking z Kudowy-Zdroju trasę poleca Razmich

23 maja wybrałem się na Łysą Górę. Na Przełęcz Widok wjechałem autobusem. Spacer (Nordic Walking) do Mikrostacji Sportów Zimowych i Letnich. I dalej do Jeleniej Góry przez Górę Szybowcową. Trasa piękna - niezwykle widokowa.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Wideo Inwestycje w powiecie