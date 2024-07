Kąpieliska w Kudowie-Zdroju i okolicy otwarte 4.07. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Otwarte kąpieliska w Kudowie-Zdroju. Gdzie popływasz w najbliższej okolicy?

Nie każde miejsce, które znane jest z tego, ze chodzi sie tam pływać, jest kąpieliskiem. Obiekty o statusie kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast nad bezpieczeństwem na miejscu czuwają ratownicy. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Kudowie-Zdroju.

Kąpielisko: Botanica Active Park w Radkowie

Radków - Kąpielisko Camp

Bielawa - Kąpielisko Sudecka Plaża

Kąpielisko: Bielawa - Camping Sudety

Kąpielisko: Zalew w Starej Morawie

Wrocław - Kąpielisko Harcerska

Kąpieliska w pobliżu Kudowy-Zdroju

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.